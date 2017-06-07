Вильнюс, 7 июня, 2017, 10:58 — ИА Регнум. ИА REGNUM публикует перевод редакционной колонки крупнейшей литовской ежедневной газеты Lietuvos rytas «Знаки времени», которая вышла под заголовком «Островецкую АЭС уже не остановим. Так, а что делать?»:

(сс)Стэльмах Аляксандр Мікалаевіч БелАЭС

Президент Литвы Даля Грибаускайте из-за Белорусской АЭС ввязалась в косвенный спор с ответственным за энергетику еврокомиссаром Марошем Шефчовичем, который недавно посетил Литву.

Заявление еврокомиссара, что ЕС не может запретить импорт ядерной энергии из третьих стран, потому что это противоречит принципам Всемирной торговой организации, не соответствует позиции Сейма ограничить импорт электроэнергии с Белорусской АЭС и планам правительства Литвы остановить поставку такой электроэнергии через литовскую зону биржи электроэнергии Nord Pool.

Конечно, президент сразу начала спорить с еврокомисаром, объясняя, что Всемирная торговая организация не должна предъявлять Литве претензии, тем более, что Белоруссия не является ее членом. Но здесь самое главное — принцип свободной торговли, который последовательно защищает ЕС. Понимая это, Грибаускайте подчеркнула, что Белорусская АЭС не энергетический вопрос, а вопрос национальной безопасности, поэтому Литва может решать его по своему усмотрению. Только возможно ли это без поддержки ЕС?

Белоруссия организовала для послов иностранных государств в Минске и Вильнюсе экскурсию в Островец, где было рассказано о безопасном строительстве АЭС, а литовцы в тот же день пригласили иностранных дипломатов на заседание на границе с Белоруссией, где объясняли, какую угрозу для страны вызывает это строительство. Правда, на экскурсию в Минск не поехали послы ЕС из Вильнюса, но и мероприятие в Литве посетили дипломаты более низкого ранга, хотя ожидалось, что приедет более 20 послов. Так что Литве пока что не удалось привлечь ЕС к борьбе с этим проектом.

Но Шевчович все-таки заявил, что отношения Брюсселя с Минском не потеплеют, пока Белоруссия не докажет, что строительство Белорусской АЭС безопасно, что должны быть проведены стресс-тесты, как того требует Литва. Как бы там ни было, Литва стала слишком поздно бить в набат, когда еще только появилась идея построить АЭС в 50 км от Вильнюса. В то время еще была надежда на то, что Литва сама построит АЭС в Висагинасе, а это место — возле Белоруссии. Но литовский проект уже почти забыт, а строительство Белорусской АЭС приближается к концу — первый реактор начнет работать в 2019 году, второй — в 2020 году.

Кажется, ЕС понимает, что уже слишком поздно останавливать строительство АЭС, в которое Россия уже вложила не один миллиард евро. Литовские политики также чувствуют, что поезд уже ушел. Но что тогда делать? Сейчас можно только оказывать давление на Белоруссию, чтобы строительство шло как можно прозрачнее, при соблюдении строжайших требований безопасности, и заставить ее впустить международных экспертов.

Брюссель готов поддержать здесь Литву. Но Литве эта АЭС кажется небезопасной из принципа, потому что ее строят россияне, и очень близко к Вильнюсу. Только хватает ли этих аргументов в международных переговорах? Как доказать, что россияне не способны работать, соблюдая требования безопасности, как, например, французы или американцы? Тем более, что в мире не одна АЭС построена еще ближе к крупным городам. Проект Белорусской АЭС вряд ли остановил бы даже ясный сигнал Брюсселя Минску, что здесь никто не будет покупать произведенную энергию. Но все-таки такое предупреждение имело бы значение при попытке остановить возможное развитие АЭС, потому что посол России уже упомянул, что есть возможность установить 4 реактора.

Посол Литвы в Минске тут же заявил, что двух реакторов Белоруссии и так слишком много, потому что ее внутреннему рынку не нужно столько энергии, а экспортировать ее на Запад не позволит Литва. В таком случае может было бы и выгодно эксплуатировать не более одного реактора АЭС. Другими словами, сейчас можно только блокировать доступ этой электроэнергии на рынок ЕС, если представить конкретные доказательства того, что АЭС небезопасна, а для этого нужна не только поддержка Брюсселя, но и солидарность ближайших соседей. А ее конечно не хватает. Пока что только Польша одобрила идею Литвы не допустить экспорт электроэнергии, произведенной на Белорусской АЭС, через биржу Nord Pool. Между тем посол Латвии заявил, что его страна поддержит Литву только в вопросе безопасности АЭС, но не будет стремиться остановить этот проект, а Эстония вообще говорит о других энергетических проблемах.

Литва построила терминал сжиженного природного газа, который значительно превышает объемы, необходимые внутреннему рынку, и хочет, чтобы он был признан региональным. Это расходится с планами Эстонии построить свой терминал и стремиться, чтобы ему был предоставлен статус регионального. Латвия также хотела, что такой объект появился на ее территории. Желания желаниям рознь, но нужно признать, что Литва постаралась опередить соседей, не особо согласовывая с ними планы строительства терминала. Сейчас это может негативно отразиться на их отношениях, когда Литва просит у них солидарности по вопросу Белорусской АЭС, хотя та находится недалеко и от Латвии с Эстонией. Не хватает единства соседей и в вопросе синхронизации электросетей стран Прибалтики с системой ЕС, также идут споры по поводу других инфраструктурных проектов. Например, в Эстонии сомневаются в пользе проекта Rail Baltica, хотя на правительственном уровне по поводу этого проекта все было согласовано. А поскольку страны Прибалтики не всегда умеют договориться между собой, им трудно соединить свои силы, чтобы защитить свои интересы в ЕС.