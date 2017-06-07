Москва, 7 июня, 2017, 10:56 — ИА Регнум. В России по данным на 31 мая 2017 года экспорт зерновых культур составил 33 млн 248 тысяч тонн, что на 1,7% больше, чем в 2016 году, сообщили в Минсельхозе РФ.

Александр Дейнека. Уборка поля серпом и комбайном. 1930

За аналогичный период прошлого сезона было экспортировано 32 тыс. 695 тыс. тонн.

В структуре экспорта зерна преобладает пшеница, объемы ее поставок за рубеж выросли на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона и составили 25 тыс. 610 тыс. тонн.

Кроме того, на 4% выросли объемы поставок кукурузы — до 4 701 тыс. тонн. На экспорт также было поставлено 2 690 тыс. тонн ячменя.

По данным Росстата, общий объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 2 июня 2017 года составляет 4 млн 001,6 тыс. тонн.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что меры поддержки, которые принимаются на государственном уровне, достаточно позитивные. «Так что вместе с государством бизнес за будущие пять лет сможет на 27%, по нашим расчётам, увеличить экспорт с 17 до 21,5 млрд долларов», — сказал он.

Напомним, экспорт зерновых и зернобобовых культур в 2015—2016 сельхозгоду составил почти 33,9 миллиона тонн, в том числе экспорт пшеницы — 24,6 миллиона тонн. До 2030 года Россия намерена нарастить экспорт зерна до 50 миллионов тонн.

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