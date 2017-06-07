Выборг, Ленинградская область, 7 июня, 2017, 10:51 — ИА Регнум. В дорожной аварии с участием автомобиля УАЗ и грузовика Volvo в Выборгском районе Ленинградской области погибли двое мужчин. Об этом сегодня, 7 июня, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Life.ru Авария на «Скандинавии» (скриншот видео телеканала «Лайф")

Авария произошла около 7:10 на 159-м километре федеральной трассы «Скандинавия» при выезде из Выборга.

По данным очевидцев происшествия, синий УАЗ «Патриот» не уступил дорогу грузовику Volvo, произошло боковое столкновение.

По данным дорожной полиции, на месте скончались водитель и пассажир автомобиля УАЗ, ещё один пассажир получил тяжкий вред здоровью. Водитель самосвала жив.

«Выборгские сотрудники были на месте через 20 минут, погибших накрыли их же куртками непосредственные очевидцы», — сообщила в соцсети одна из свидетельниц аварии.

«Дорога смерти какая-то», — пеняют автолюбители на трассу, известную значительным количеством смертельных аварий.

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Напомним, что трасса «Скандинавия», ведущая от Петербурга к границе с Финляндией, известна водителям из-за высокой аварийности. Главной претензией к трассе является отсутствие разделения встречных потоков автотранспорта, зачастую приводящее к лобовым столкновениям. Кроме того, на большей части трассы отсутствует освещение, а в зимнее время на дороге возникает гололед.

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