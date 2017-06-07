Москва, 7 июня, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Робот, который умеет распознавать речь и отвечать на вопросы людей, появился в единой справочной правительства Москвы. Об этом сообщается в среду, 7 июня, на официальном портале мэра и правительства столицы.

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«В единой справочной службе правительства Москвы (телефон: 8 (495) 777-77-77 ) появился робот — виртуальный оператор, который умеет распознавать человеческую речь и вести диалог», — говорится в сообщении.

Отмечается, что робот пока способен отвечает только на два вопроса (про режим работы центров госуслуг «Мои документы» и о плановом отключении горячей воды). Если роботу задают другой вопрос, машина переключает абонента на оператора.

В дальнейшем область навыков робота расширится. Машина будет отвечать на вопросы о готовности документов, оформленных в центре госуслуг, и давать другие справки.