Москва, 7 июня, 2017, 10:48 — ИА Регнум. Для жителей России Наиболее значимыми из различных сторон жизни остаются здоровье (99 п.), отношения в семье (98 п.) и личная безопасность (96 п.). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

NikolayFrolochkin Ромашковое поле

Среди других ценностей в жизни в последние годы отмечаются изменения. Так, в сравнении с 2014 г., в 2017 г. для граждан до исторически максимальных отметок выросла актуальность таких сфер, как социальная инфраструктура (с 83 до 93 п.) и состояние экологии (с 82 до 93 п.) в месте проживания.

Также граждане РФ больше стали обращать внимание, с одной стороны, на экономическую и политическую ситуацию в стране: рост показателя на 8 п. (до 83 п. в 2017 г.), участие в общественно-политической жизни: рост на 9 п. (до 8 п. в 2017 г., уровень 2009 г. — 7 п.), с другой, — на возможности для достижения целей: на 6 п. (до 83 п.) и творческую самореализацию: на 8 п. (до 46 п.).

Карьерный рост, при этом, занял последнее место в сложившейся иерархии (-15 п. — падение с 14 п. в 2014 г.). Также менее значимо, чем в предыдущие годы, стало материальное благосостояние семьи (90 против 95−97 п.).

Опрос проведен 14−15 мая 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, здоровье остается главной ценностью качества жизни для жителей России на протяжении многих лет. Значимыми также являются: стабильный заработок, качество и доступность продуктов питания, комфортные жилищные условия, экология. Между тем, у молодежи (18−24 года) первые три места в иерархии ценностей занимают: доход, порядок и стабильность и самореализация.