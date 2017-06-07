Тбилиси, 7 июня, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Руководители железных дорог Грузии, Азербайджана и Ирана договорились об активизации нового проекта «Юг-Запад», который обеспечит перевозки контейнерных грузов из Персидского залива и Индии в Европу.

(сс)AndreiGarm Железная дорога

По информации пресс-службы АО «Грузинская железная дорога», встреча руководителей железнодорожных администраций состоялась 6 июня в Тбилиси и по её итогам был подписан соответствующий документ.

На встрече было отмечено, что в случае успешного осуществления проекта время перевозки грузов из стран Азии в Европу, которое сегодня составляет 30−40 дней, значительно сократится, соответственно, уменьшатся и тарифы.

«Осуществление этого проекта имеет особенное значение, так как позволит связать между собой страны в развитой экономикой кратчайшим и быстрейшим путем. К тому же, если грузы будут передвигаться по нашему коридору, возрастет степень безопасности и цены на услуги будут более приемлемыми», — заявил директор грузинской компании «GR logistics & terminals» Леван Сулаберидзе.

По его словам, этот проект повысит грузооборот на железных дорогах Грузии, Азербайджана и Ирана и создаст совершенно новый логистический продукт, одним из инициаторов которого является «Грузинская железная дорога».

По оценке президента Иранской железной дороги Саида Мохаммадзаде, предложение «Грузинской железной дороги» очень интересно, так как активизирует железнодорожное сообщение между двумя странами, а это будет способствовать развитию соответствующей инфраструктуры.

О большой перспективе нового коридора заявил после встречи председатель Азербайджанской железной дороги Джавид Гурбанов.

«Этот коридор имеет большую перспективу. Мы хотим создать единую тарифную систему, чтобы контролировать грузооборот. Я рад, что правительство Грузии создало несколько свободных торговых зон. Это даст импульс повышению качества работы, росту грузооборота и улучшению перевозки грузов», — заявил Гурбанов.

Как известно, помимо действующей железнодорожной линии Грузия вместе с Азербайджаном и Турцией уже развивает проект новой железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс, завершение строительства которой планировалось еще в прошлом году, но несколько раз откладывалось.