Санкт-Петербург, 7 июня, 2017, 10:46 — ИА Регнум. Петербургские депутаты 7 июня поддержали запрет продажи алкоголя в стеклянной таре в дни проведения в городе матчей Кубка конфедераций, передает корреспондент ИА REGNUM. Парламентарии уже проголосовали за закон в двух чтениях, сегодня они намерены провести внеочередное заседание, чтобы принять его окончательно.

Владислав Краев ИА REGNUM Проход к стадиону на Крестовском острове с Яхтенного моста

Проект предусматривает запрет на розничную продажу алкогольных напитков в стеклянной таре, в том числе при оказании услуг общественного питания, в радиусе двух километров от стадиона «Санкт-Петербург Арена» на Крестовском острове за день до проведения матча Кубка конфедераций и в день его проведения.

«Напомню, что матчи пройдут 17, 24 июня и 2 июля. Под действие ограничений подпадут 128 объектов. Речь идет об ограничении продаж алкоголя только в стеклянной таре и носит временный характер, запрет будет действовать в течение восьми дней», — пояснил депутат Алексей Макаров.

Необходимость введения запрета обусловлена указом президента России об усилении мер безопасности в период проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Аналогичный запрет на продажу алкоголя в стеклянной таре будет введен и в 2018 году, во время матчей Чемпионата мира по футболу.