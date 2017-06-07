Сеул, 7 июня, 2017, 10:43 — ИА Регнум. Южная Корея приостановит дальнейшее развертывание американской системы ПРО THAAD до тех пор, пока не будут оценены последствия ее для окружающей среды, сообщает 7 июня Agence France-Presse.

(сс) Ralph Scott Противоракетный комплекс THAAD

В городе Сонджу сотни жителей организовали акции протеста против установки системы противоракетной обороны THAAD, так как, по их мнению, она загрязняет окружающую среду.

В связи с этим президент страны Мун Чжэ Ин отдал распоряжение прекратить развертывания ПРО до тех пор, пока не будет проведена оценка рисков.

Две пусковые установки, уже установленные в Южной Корее, не будут свернуты, заявили в администрации президента.

«Мы не рассматриваем процесс развертывания ПРО как срочно необходимый, поэтому оценка воздействия на окружающую среду не будет проигнорирована», — добавили в администрации президента.

Напомним, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, недавно избранный на данный пост, заявлял о своей готовности наладить диалог с КНДР. В этой связи, как отмечают некоторые эксперты, решение приостановить развертывание ПРО может иметь и политическое измерение.