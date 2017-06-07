Вашингтон, 7 июня, 2017, 10:36 — ИА Регнум. В случае масштабного вооруженного конфликта между Россией и США победы не будет ни на одной из сторон. Такое предположение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Фрагмент интервью опубликован на канале Showtime в YouTube.

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«Я думаю, что никто бы не пережил», — сказал российский лидер, отвечая на вопрос Стоуна о том, победили бы США Россию в возможной войне.

Вместе с тем Путин выразил надежду, что руководству обеих стран удастся выстроить конструктивные отношения и до вооруженного конфликта не дойдет.

«Надежда всегда есть, — пояснил Путин. — Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище».

В интервью Стоуну Владимир Путин также отметил, что «ракетный щит» США не является защитой для территории страны в полной мере.

«На сегодняшний день ракетный щит не смог бы защитить Соединенные Штаты», — цитирует Путина Bloomberg.

Ранее, 1 июня, фрагменты интервью Путина Стоуну были показаны на телеканале CBS. Речь в частности шла о покушениях на президента РФ, которых, по словам Стоуна, было по меньшей мере пять.

Режиссер добавил, что на жизнь кубинского лидера Фиделя Кастро покушались раз пятьдесят. В ответ Путин рассказал, что Кастро обсуждал с ним эту тему и объяснил, что жив, так как лично занимался собственной безопасностью.

Российский лидер отметил, что положительно оценивает работу своей службы безопасности и доверяет сотрудникам охраны. При этом Путин напомнил русскую поговорку о судьбе.

«У нас знаете, как говорят в народе? У нас говорят так: кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — пошутил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля режиссер Оливер Стоун анонсировал новый фильм о главе Российского государства, который представляет собой развернутое интервью. Фильм будет показан на кабельном телеканале Showtime с 12 по 15 июня, в его основу легли 12 интервью Путина, которые Стоун снимал в течение двух лет.

«Путин — один из наиболее важных мировых лидеров, и поскольку США объявили его врагом — заклятым врагом — думаю, очень важно послушать, что он хочет сказать», — пояснял режиссер.