Санкт-Петербург, 7 июня, 2017, 10:19 — ИА Регнум. Петербургский парламент на пленарном заседании 7 июня вновь отказался обсуждать вопрос референдума о судьбе Исаакиевского собора, передает корреспондент ИА REGNUM. Вопрос попытался внести с голоса депутат Борис Вишневский («Яблоко»).

Убранство Исаакиевского собора

«Этот документ дважды вносился в повестку, к сожалению, дважды исключался», — объяснял с трибуны Вишневский. Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров его перебил. «Борис Лазаревич, вы что, не знаете, что это грубое нарушение регламента?» — обратился единоросс к «яблочнику».

Дело в том, что после двукратного исключения вопроса из повестки на пленарном заседании комитет Заксобрания по законодательству не может, согласно регламенту, вносить этот вопрос в повестку в течение месяца.

Но, как напомнил Вишневский, это не мешает кому-то другому попытаться внести вопрос с голоса на заседании. «Всё, вы предложили, я поставлю, садитесь», — продолжал Макаров, отключая микрофон Вишневскому.

«Яблочник» попытался объявить поименное голосование, но эту инициативу поддержали лишь 10 парламентариев. За само рассмотрение вопроса о референдуме проголосовало также 10 человек, 1 высказался против, остальные голосование проигнорировали.

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Напомним, инициаторы референдума предлагают спросить у петербуржцев, согласны ли они, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны оперативно управляться государственными музеями при обеспечении возможности проведения там религиозных обрядов и церемоний. По данным соцопросов, большинство петербуржцев поддерживают идею общегородского референдума.

Оппозиционеры уже подали иск в суд о бездействии Заксобрания, так как, согласно федеральному закону, вопросы о референдумах полагается рассматривать в течение 20 дней. Но суд прекратил производство. Позднее прокуратура поддержала оппозицию и потребовала продолжить рассмотрение иска, однако суд оставил это без движения.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в кулуарах ПМЭФ-2017 губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал условия, при которых возможна передача Исаакиевского собора в руки Русской православной церкви. «Передача может состояться только при двух условиях: получении официального обращения РПЦ и когда будут соблюдены все процедуры, предусмотренные законом. Но это после обращения. Обращения не поступило», — подчеркнул губернатор.

Ранее подготовка Смольного к передаче собора, вызвала массовые протесты в городе и несколько судебных исков, которые, однако, не были приняты судами к рассмотрению.