Москва, 7 июня, 2017, 10:10 — ИА Регнум. В Топ-10 самых недорогих городов России, популярных для бюджетных поездок на июньские праздничные дни (10−12 июня), вошли Смоленск, Саратов, Петрозаводск, Тверь, Тамбов, Астрахань, Калуга, Пермь, Ульяновск и Брянск, сообщает ТурСтат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов. Улица Коммунальная

Отдых в городах первой десятки, включая проживание и питание, составляет менее 2 тысяч рублей на человека в сутки. Одним из главных факторов привлечения туристов являются различные фестивали, проводимые в выходные дни.

Первую десятку недорогих зарубежных городов, популярных для поездок на июньские праздничные выходные, составили: Вильнюс (Литва), София (Болгария), Скопье (Македония), Бухарест (Румыния), Сараево (Босния и Герцеговина), Краков (Польша), Белград (Сербия), Будапешт (Венгрия), Загреб (Хорватия) и Рига (Латвия).

Отдых в недорогих европейских городах, включая проживание в недорогом отеле и питание, составит менее 2,5 тыс. рублей на человека в сутки.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Ростуризма стоимость авиабилетов на внутренних направлениях на предстоящие июньские праздники (10−12 июня) уменьшилась в среднем, на 29% — с 10 тыс. 733 рублей в 2017 году до 7 905 рублей в 2016 году. Больше всего подешевели авиабилеты в Сочи, Симферополь и Санкт-Петербург.