Москва, 7 июня, 2017, 09:57 — ИА Регнум. В России стоимость авиабилетов на внутренних направлениях на предстоящие июньские праздники (10−12 июня) уменьшилась в среднем, на 29% — с 10 тыс. 733 рублей в 2017 году до 7 905 рублей в 2016 году. Таковы дынные сервисов бронирования авиабилетов Anywayanyday и Biletix, сообщили в Ростуризме.

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Больше всего подешевели авиабилеты в Сочи. В этом году билет на курорт туда-обратно стоит 5 тыс. 870 рублей, а в 2016 году — 7 тыс. 726 рублей, цена снизилась на 24%.

На 6,3% снизилась стоимость полета в Симферополь. Билеты туда и обратно можно купить за 9 149 рублей, тогда как во время праздников в прошлом году «средний чек» составлял 9 769 рублей.

Также в тройку лидеров на внутреннем рынке вошёл Санкт-Петербург. Снижение стоимости авиабилетов на этом направлении составило 17,4% (4 480 рублей вместо 5 424 рублей.

По мнению экспертов, по большинству направлений стоимость перелёта снизилась, потому, что авиакомпании предложили гибкие тарифы.

Между тем, по международным направлениям стоимость билетов туда и обратно за год выросла в среднем на 12% — с 13 тыс. 548 рублей до 15 тыс. 213 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 47% жителей России планируют провести лето дома и никуда не поедут отдыхать. Из них большинство (55%) люди в возрасте более 60 лет, респонденты с плохим материальным положением (54%) и сельские жители (68%).

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Напомним, в настоящее время в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности познавательный, событийный, экологический, сельский, автотуризм и гастрономический.