Мадрид, 7 июня, 2017, 09:05 — ИА Регнум. Ученые из Испании выяснили, что красное вино может защитить от кариеса, передает Рен-ТВ.

Помпео Массани. Виноделы

В ходе проведенного исследования удалось установить, что красное вино влияет на кариес. Оно способно полностью уничтожать бактериальную пленку на зубах, возникающую под воздействием кариеса.

Был проведен опыт, в котором колонии из нескольких разновидностей бактерий, живущих в ротовой полости, погружались в емкость с красным вином.

Предварительно дав бактериям, собранным из человеческой слюны, развиться в лабораторных условиях, исследователи подвергли их воздействию красного вина, а также безалкогольной версии этого вина, хлоргексидина, воды и 12%-го раствора этилового спирта.

В результате выяснилось, что красное вино успешно очистило две емкости с бактериями из пяти. Рост бактерий через некоторое время полностью останавливался.

Кроме того, по мнению ученых, целебными свойствами также обладает виноградный сок, однако его действие менее эффективно.