Доха, 7 июня, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп считает изоляцию Катара своей заслугой, пишет 7 июня Die Zeit.

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Саудовская Аравия и ее союзники Египет, Бахрейн, ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня. В течение 14 дней граждане Катара должны покинуть эти страны, а международные авиарейсы с этих стран в столицу Доху были приостановлены.

Помимо этого, Саудовская Аравия закрыла границу с соседним государством.

Абу-Даби ссылается на то, что Катар оказывает помощь террористам из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) .

Однако многие эксперты полагают, что виной тому являются хорошие отношения Катара с Ираном, а также давление со стороны президента США Дональда Трампа, которому по определенным причинам выгодна изоляция Катара, пишет издание.

Кувейт выступил в данной ситуации в роли посредника. Оман также не разорвал дипломатические отношения с соседней страной.

«Реальная изоляция нашей страны нанесет большой урон обществу и экономике Катара, — отмечает глава МИД страны. — Мы имеем дело с ложными и безосновательными обвинениями».

В эфире телеканала «Аль-Джазира» министр призвал к «открытому и честному» диалогу для урегулирования кризиса.

Президент США Дональд Трамп оценил изоляцию Катара как свой успех. В своем Twitter он написал, что «его визит в Абу-Даби уже окупается», а «бойкот Катару станет началом конца ужасного терроризма».

Министр иностранных дел Германии Габриэль Зигмар предупреждает страны, которые разорвали отношения с Катаром, о последствиях «трампизации конфликта» на Ближнем Востоке, подразумевая, что они «исполняют требования Трампа».

Зигмар подчеркнул, что если они будут действовать согласно «планам» президента США, то регион будет подвергнут новой опасности.