Москва, 7 июня, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Украина играет важную роль в поставках вооружений на Ближний Восток и Африку, в том числе контрабандных, а также в поддержке террористических организаций, заявил востоковед Евгений Сатановский 6 июня в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

"Украина спокойно продает оружие всем, включая президента Йемена Хади, Надо сказать, все-таки, что Украина играет большую роль в мировой политике, потому что именно за контроль над потоками украинского оружия были перестрелки в аэропорте Адена между войсками саудовскими и эмиратскими, поэтому, тут все по-взрослому… Раньше продавали контрабандой через молдавские компании, которые летали, номера бортов известны, и, если надо — лягут в Белый дом», — заявил эксперт.

Сатановский утверждает олигарх и бывший глава Днепропетровской областной госадминистрации Игорь Коломойский лично имел связи с главой американской частной военной компании Academi (ранее известная как Blackwater).

«Ваши потоки контрабандного оружия по Африке известны, что у вас делали ребята Эрика Принса, которых Коломойский завел, на каких бортах шли и с чем в Днепропетровск, известно… Что ваши ребята «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) крышуют — террористическую организацию, запрещенную на всей территории бывшего СССР и в доброй половине цивилизованного мира, кроме одной страны (страна называлась и называется Украина), тоже хорошо известно», — заявил востоковед, полемизируя с украинским экспертом.