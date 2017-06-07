Москва, 7 июня, 2017, 07:18 — ИА Регнум. Проводимая с 2014 года в России политика деофшоризации не приносит результата: российские миллиардеры предпочитают не декларировать свои офшорные активы, не становясь налоговыми резидентами, сообщает Reuters.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

Так, бизнесмены сохраняют свой бизнес в России, однако проводят в году менее 183 дней на территории страны, что позволяет им не являться налоговыми резидентами. Совладелец «Норильского никеля» Владимир Потанин, оставшийся налоговым резидентом России, сообщил агентству, что знает о нескольких случаях, когда его коллеги-бизнесмены покинули страну, решив не платить налоги.

«Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом — бюджет что-то потерял», — сказал Потанин, занимающий в российском списке Forbes восьмую строчку.

Статистики по таким предпринимателям нет, однако источники заявили агентству, что почти треть из 500 самых богатых людей страны покинули Россию после начала политики деофшоризации в 2014 году.

Один из таких бизнесменов заявил изданию, что готов был бы платить налоги в России, если бы не деофшоризация. Согласно закону, налогоплательщики, которые живут в России более 183 дней в году, должны также предоставлять информацию о принадлежащих им офшорах.

Согласно исследованию, проведенному адвокатским бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», которое приводит Reuters, из около 300 состоятельных граждан РФ, которые являются бенефициарами офшоров, отказаться от статуса российского налогового резидента решили 40%, а еще 9% — перевели свои активы на родственников-нерезидентов.Таким образом, в российском бизнесе сформировался целый сегмент собственников, которые сохранили основные активы в России, однако находятся вне российской налоговой системы, заключает Reuters.