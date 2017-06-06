Париж, 7 июня, 2017, 02:01 — ИА Регнум. Личность человека, который совершил нападение на сотрудников полиции в центре французской столицы, установлена, сообщает Reuters.

Андрей Грук ИА Красная Весна Собор Парижской Богоматери, Париж

Уточняется, что при обыске у злоумышленника были найдены документы, удостоверяющие личность. Им оказался выходец из Алжира, студент. Имя напавшего на полицейских не разглашается.

Данные подтверждены министром внутренних дел Франции Жераром Коллоном. По его сведениям, выходец из Алжира действовал без сообщников.

Напомним, нападение произошло у собора Парижской Богоматери в Париже 6 июня. Злоумышленник нанес молотком небольшие травмы представителю полиции.

По нападавшему открыли огонь, обезвредив его: злоумышленник получил огнестрельное ранение. Французская прокуратура квалифицировала произошедшее как террористический акт и начала расследование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взятый под стражу — 40-летний мужчина, приехавший из Алжира. На допросе он заявил, что является «солдатом халифата» террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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