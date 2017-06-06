Петропавловск-Камчатский, 7 июня, 2017, 01:39 — ИА Регнум. Из-за сокращения финансирования специалисты КамчатНИРО уже 14 лет не ведут авиаучеты мойвы, а в 2016 году по этим же причинам прекратили авиаучеты и лососевых. Они проводились только в Усть-Большерецком районе края, где вертолет для научных сотрудников оплатили сами рыбопромышленники.

Пресс-служба Росрыболовства Мойва

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Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Ассоциации рыбопромышленников «Река Большая», аэровизуальные наблюдения популяции мойвы регулярно выполнялись КамчатНИРО с 1980 по 2002 годы. Из-за недостаточного финансирования исследований с 2003 года они были прекращены.

«Очень существенное снижение финансирования — более 20% у нас произошло в 2016 году, в этом году финансирование еще уменьшилось. И у нас просто нет возможности выполнения этих работ в принципе», — рассказала врио директора КамчатНИРО Нина Шпигальская.

Она отметила, что рыбопромышленники Усть-Большерецкого района начали помогать ученым в 2016 году. Тогда они оплатили 130 летных часов, причем работа шла не только на реке Большая, но и на реке Опала.

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Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Ассоциации «Река Большая» Эмиль Шаихов, рыбопромышленники сами заинтересованы в работе ученых.

«После анализа результатов авиаучетов ученые смогут дать обоснованные рекомендации по рациональному использованию водных биоресурсов рек запада Камчатки», — отметил Шаихов.

Всего в 2017 году планируется совершить 7 вылетов для аэровизуальных исследований объемов производителей тихоокеанских лососей и 3 — для оценки популяции западнокамчатской мойвы. В общей сложности ихтиологи КамчатНИРО проведут в воздухе около 30 часов.

Мойва или, как ее называют местные жители «уёк» — небольшая рыбка весом всего до 50 грамм с «бархатными» полосками по бокам 15-сантиметрового, в среднем, тела. В период ее массового хода на нерест, происходящего в начале лета, прибойные волны «кипят», заполненные мойвой. Местные рыбаки черпают рыбу кастрюлями, сачками или даже завязанными у щиколоток штанами.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас на Камчатке идет «красная» путина. За несколько месяцев рыбопромышленикам предстоит выловить почти 190 тыс. тонн лососевых. Однако одновременно с ними рыбачат и браконьеры, ожесточенная борьба с которыми ведется уже не один год. Так, инспекторы Росрыболовства отчитались о пока крупнейшем в этом сезоне изъятии браконьерской рыбы — более 1,5 тонн за два дня. Основной «улов» пришелся на Усть-Большерецкий район.

Ассоциация «Река Большая» была создана местными рыбопромышленниками, в том числе и для борьбы с незаконным промыслом, который истоящает реки. Волонтеры помогают не только ученым, но и рыбоохране ловить браконьеров, так как рыбопромыленники заинтересованы в сохранении стада лососей.