Иван Шилов ИА REGNUM

Москва, 7 июня, 2017, 01:32 — ИА Регнум. Горячую войну между Россией и США не смогла бы пережить ни одна из стран-участниц, заявил российский президент Владимир Путин в интервью голливудскому режиссеру Оливеру Стоуну. Видеозапись выдержки из интервью опубликована на сайте YouTube.

Отвечая на вопрос Стоуна о том, смог бы Вашингтон одержать верх над Россией, если бы началась война, Путин ответил, что победителя бы просто не было, потому что в этой войне никто бы не выжил.

«Я думаю, что никто бы не пережил», — сказал президент.

На вопрос интервьюера о роли 45-го американского президента Дональда Трампа в отношениях с Россией и о том, появилась ли с его приходом к власти надежда на улучшение отношений, российский президент ответил:

«Надежда всегда есть. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище».

Отметим, что российский президент дал Стоуну серию интервью, которые легли в основу документального фильма. Выход фильма на Showtime запланирован на 12−15 июня. В преддверии премьеры в сети опубликован ролик с выдержками из интервью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце апреля Стоун рассказал о своем новом фильме про российского президента. Он пояснил, что «Путин — один из наиболее важных мировых лидеров, и, поскольку Вашингтон объявил его заклятым врагом», нужно знать, что он о всем этом думает.