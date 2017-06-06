Симферополь, 7 июня, 2017, 00:35 — ИА Регнум. Пограничный контроль на российской границе украинским теплоходом «Генерал Ватутин» успешно пройдет, передают 7 июня «Вести».

Sharon Hahn Darlin Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин»

По данным пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко, началась лоцманская проводка судна к выходу в Азовское море. 7 июня «Генерал Ватутин» будет уже в ростовском порту.

Напомним, 6 июня СМИ Украины распространили информацию, согласно которой «Генерал Ватутин», совершавший круиз в Черном море и планировавший заход в порт Одессы, резко поменял маршрут, направившись в Ростов-на-Дону. После этого в украинских СМИ были высказаны различные предположения о нарушениях закона — вплоть до возможной государственной измены.

Представитель Южного регионального управления украинской пограничной службы Андрей Белобородченко пояснил, что никаких нарушений закона нет. По его словам, теплоход направился в Россию по решению нового владельца.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Федеральном агентстве морского и речного транспорта заявили, что теплоход встал на якорь для таможенной проверки и пограничного досмотра в районе порта Кавказ в Керченском проливе.

Известно, что круизный лайнер был продан в Россию компанией, владельцем которой указан гражданин Кипра.