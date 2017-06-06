Москва, 7 июня, 2017, 01:00 — ИА Регнум.

«С деньгами мы и без ума проживем».

Белопольский Б. «Наши цели ясны, задачи определены...» (1962)

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«Важно нам цепочки выстраивать от начала и до конца в таких областях, как большие данные, искусственный интеллект, квантовые технологии, новые портативные источники энергии, сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии управления свойствами биологических объектов, нейротехнологии, — заявил на Совещании по вопросу вовлечения потенциала РАН в реализацию НТИ исполняющий обязанности президента РАН, академик Валерий Козлов. — Простое перечисление говорит о том, что информационные технологии лежат как бы в основе очень многого. Нам необходимо сконцентрировать усилия всех институтов, в том числе и тех, которые занимаются исключительно гуманитарными проблемами».

Как известно, НТИ была заявлена президентом Путиным 4 декабря 2014 года в Послании Федеральному собранию. Это долгосрочная комплексная программа по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.

«Это накладывает на нас серьезную ответственность, — отметил академик, добавив, что«на сегодняшний день одобрено 6 дорожных карт (ДК) рынков: «Энерджинет», «Хелснет», «Нейронет», «Маринет», «Автонет», «Аэронет» и кроссрыночное направление — «Технет».

Если конкретнее, то речь идет о так называемых «умных сетях» («Энерджнет»), персональной медицине («Хелснет»), распределенных системах летательных аппаратов («Аэронет»), морском транспорте без экипажа («Маринет») и автомобилях без водителя («Автонет»), распределенных искусственных компонентах сознания и психики («Нейронет») и т.п.

Главная идея состоит в том, что конкурировать с Западом на занятых площадках не получится. Соответственно лозунг советских времен «догнать и перегнать» не работает. В России сегодня половина экономики, как заметил один из участников встречи в РАН, аналоговая. Лишь 5% ориентировано на высокотехнологичный экспорт. Все остальное мы импортируем.

«Если ничего не делать, то наша экономика в ближайшие 20 лет сократится в два раза, — отметил директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков. — Мы должны строить цифровую экономику, или экономику данных… Все новые рынки строятся на сетевом принципе, то есть внутри себя представляют собой сеть, в которой посредники замещаются на управляющее программное обеспечение».

Сегодня, по его словам, «на всех рынках от сельского хозяйства до рынка космоса новые рынки возникают в новой сетевой логике». Вот откуда и появились все эти названия с компонентом «net». Есть и еще одно обстоятельство, почему России необходимо осваивать эти новые рынки. Они пока достаточно свободны. Там нет признанных игроков, а значит, у России есть шанс занять лидирующие позиции. Хорошим примером может служить компания Яндекс, которая возникла, когда на этом рынке еще не было общепринятых стандартов и признанных игроков. То же самое было во времена СССР, когда создавались ядерный и ракетный проекты. «Во всех этих случаях мы как страна смогли достигнуть успеха», — подчеркнул Песков.

На пути к технологическому лидерству немало барьеров, которые необходимо преодолеть. Академическая наука может помочь это сделать. Речь о создании перечня технологий для реализации Дорожных карт и о привлечении к работе соответствующих институтов.

«Есть Экспертный совет Национальной технологической инициативы, куда из 22 человек вошло 8 представителей РАН, — сообщил вице-президент РАН, академик Сергей Алдошин. — По поводу вовлечения научных организаций в реализацию дорожных карт по сквозным технологиям и технологическим барьерам здесь уже говорилось, какие планируются направления по созданию сквозных технологий. Задача науки состоит в формировании научно-технического задела по этим выделенным группам технологий с целью создания конкурентоспособных высокотехнологичных продуктов».

Еще одна проблема, на которую обращают внимание специалисты, барьеры, связанные с несовершенством нормативно-правовой базы, а также недостаток финансирования и неправильный подход к финансированию новых направлений и разработок, когда средства выделяются только в том случае, если бизнес заинтересовался продуктом ученых. «Найти инвестора невозможно», — посетовал член-корреспондент РАН Павел Балабан, говоря о направлении «Нейронет». Меж тем, российская наука открыла фактически новое направление — «термогенетику», причем, без финансовой поддержки. Например, больному эпилепсией можно «подсадить» белки змеи, и он избавится от мучительных припадков. А человеческому глазу можно придать термовидение. Не говоря уже о возможности за счет этих разработок возвращать зрение слепым.

«Институты ФАНО все страдают от отсутствия возобновления инфраструктуры. Часть институтов в плохом состоянии, просто ремонт не можем сделать. Там, где преодолены научные технологические барьеры, надо использовать это как один из критериев выделения тех немногих денег, которые есть у ФАНО», — убежден ученый.

По его словам, надо подумать о том, чтобы в РФ были проекты с приличным финансированием, которые могли бы «поддержать хотя бы те новые области, где совершен прорыв». В противном случае технологию освоят за рубежом. А мы опять будем это у Запада покупать.