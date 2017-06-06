Москва, 6 июня, 2017, 23:25 — ИА Регнум. На Красной площади в Москве сегодня, 6 июня, в день рождения Александра Пушкина, были названы лауреаты первого сезона ежегодной премии «Лицей» для молодых прозаиков и поэтов. Как сообщается на сайте премии, первое место в номинации «Проза» за повесть «Плюс жизнь» заняла 28-летняя Кристина Гептинг из Великого Новгорода.

Томас Райт. Александр Сергеевич Пушкин. 1837

«Главный герой проблемной повести борется за право быть живым и счастливым в условиях, которые любому покажутся худшим кошмаром, — и учится побеждать», — сообщается в краткой аннотации к повести победителя на сайте премии.

Повесть «Плюс жизнь» — о ВИЧ-позитивном человеке, а также о стереотипах.

«Когда меня спрашивали, о чём моя книга, я отвечала, что о любви. Но знаете, я слегка лукавила… Моя книга — она ещё и о жестокости, насилии, лицемерии. Она о том, с какой легкостью мы навешиваем ярлыки, она о нашем невежестве, она о нашей душевной чёрствости», — рассказала новгородская писательница о своей повести в интервью интернет-порталу «Область культуры».

Первое место в номинации «Поэзия» занял 31-летний Владимир Косогов из Курска — за сборник стихотворений.

Напомним, премия «Лицей» имени Александра Пушкина учреждена в 2017 году и вручалась впервые. На соискание премии принимались романы, повести, сборники рассказов, а также поэтические произведения русскоязычных авторов от 15 до 35 лет. Из 2 тыс. конкурсных работ в шорт-лист премии были отобраны 20 произведений.

Денежный приз за первое место в каждой номинации составил 1,2 млн. рублей, за второе место — 700 тыс. рублей, за третье место — 500 тыс. рублей. Общий призовой фонд — 4,8 млн рублей. Сборник произведений лауреатов выйдет в одном из крупнейших российских издательств.