Вашингтон, 6 июня, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Так называемая антитеррористическая коалиция во главе с США нанесла новый удар по сирийским правительственным силам. Об этом сегодня, 6 июня, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление командования коалиции.

Beshr Abdulhadi ВС САР

Сообщается, что авиация коалиции нанесла удар по группировке сирийских правительственных сил, которая находилась «внутри зоны избежания конфликтов» в Ат-Танфе.

При этом командование сил коалиции утверждает, что удар был нанесен после многочисленных предупреждений.

По предварительным данным, удар был нанесён по отряду сирийских проправительственных сил, состоявшего из 60 бойцов, артиллерии и средств ПВО. Командование коалиции посчитало, что отряд представляет угрозу для американских войск, а также иорданцев и отрядов сирийской оппозиции, которые находятся в районе Ат-Танфа — КПП на сирийско-иракской границе, который был захвачен силами коалиции.

Командование коалиции подчеркивает, что не намерено воевать с сирийским правительством, но будет защищаться в случае необходимости.

Стоит отметить, что это уже второй случай нанесения удара по сирийским правительственным силам в районе Ат-Танфа. Аналогичный удар был нанесён 18 мая.