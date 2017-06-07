Москва, 7 июня, 2017, 10:48 — ИА Регнум. В Москве завершился четырехдневный книжный фестиваль «Красная площадь», приуроченный ко дню рождения А.С.Пушкина и Дню русского языка. В торжественной церемонии закрытия приняли участия известные артисты театра и кино, глава департамента культуры столицы Александр Кибовский и премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Книжный фестиваль «Красная площадь»

С 3 по 6 июня художественную, детскую, образовательную и научно-популярную литературу в центре Москвы представляли около 400 издательств со всей России.

Главная сцена фестиваля размещалась около собора Василия Блаженного. За 4 дня там прошли спектакли ведущих коллективов страны, выступили известные писатели, поэты, музыканты и звезды театра и кино. В расположенных рядом шатрах прошли лекции видных ученых и культурологов, можно было приобрести новинки мировой литературы.

Напомним, впервые книжный фестиваль провели в Москве в 2016 году, после чего его решено было сделать ежегодным. В 2017 году программу фестиваля расширили.