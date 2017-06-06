Санкт-Петербург, 6 июня, 2017, 19:21 — ИА Регнум. Оценка событий Октября 1917 года может быть разной, главное — чтобы она строилась на фактах. Если история — наука, в ней есть факты. Если в ней есть факты — они могут быть пересчитаны. Об этом заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян на проходящей сегодня, 6 июня, в Санкт-Петербурге конференции «Октябрьская революция. Мифы и реальность».

Когда наступило столетие Великой французской революции, во Франции к тому времени произошло много событий: бурное столетие, Наполеон, реставрация, Парижская коммуна… Казалось, что произошедшее в 1789-м будет забыто.

«До какого-то момента было несколько картин [революции], противостоящих одна другой, а общество хотело знать правду. И тогда у историков хватило мужества, чтобы так или иначе эту правду высказать», — указывает Кургинян.

Сергей Кургинян

Все эти историки относились к Французской революции по-разному, но вместе они были проникнуты волей знать правду. И это стремление сыграло огромную роль в жизни Франции.

«Мы приходим сейчас к столетию события, которое имеет значение ничуть не меньшее, чем Великая французская революция. Великая Октябрьская социалистическая революция наложила отпечаток на весь образ ХХ века. Она создала советское государство, это государство победило фашизм. Во всем мире всполохи Октября потрясли человечество», — заявил лидер движения «Суть времени».

Максим Додонов Конференция «Октябрьская революция. Мифы и реальность»

При этом никакого варианта, близкого тому, что имел место во Франции, сегодня в России нет. По мнению Сергея Кургиняна, это трагично вообще и особенно трагично потому, что нигде манипуляция цифрами не была сделана настолько яростно, пропагандистски и беспощадно, как в России, — совсем недавно, всего лишь в конце ХХ века. Именно тогда с историей расправились с невероятной силой, превратили ее в страшную пропагандистскую агитку и на основе этой лживой агитки обрушили страну. Во всяком случае эта ложь внесла колоссальную лепту в то, что страна рухнула.

«Мы не призываем никого к тому, чтобы сойтись в оценках революции. Наверное, у всех будут разные оценки. И это нормально. Мы призываем к другому — к тому, чтобы все эти оценки осуществлялись на основе фактического материала», — призвал Кургинян.

Напомним, конференция «Октябрьская революция. Мифы и реальность» проходит 6 июня в Санкт-Петербурге.