Бухарест, 6 июня, 2017, 19:07 — ИА Регнум. Йоханнис выразил уверенность, что безопасность ЕС чрезвычайно важна для Соединенных Штатов Америки. «США нужно, чтобы Европейский союз в качестве стратегического партнера был сильным и единым. Безопасность ЕС в самом широком смысле, то есть всей Европы, чрезвычайно важна для безопасности США. Так было и будет всегда. Трансатлантическая связь будет по-прежнему самой крепкой гарантией нашей безопасности, фундаментальных свобод и процветания», — заявил Йоханнис.

С 1940 по 1944 год жертвами румынских пособников Гитлера стали около 400 тысяч евреев

Он сообщил, что в Румынии зарегистрирован самый высокий экономический рост в ЕС в 2016 году, заверив, что экономика Румынии является «безопасной и открытой средой для американских компаний и инвестиций».

«Расположение на территории Румынии системы Aegis Ashore (элемент противоракетной системы США в Европе — прим. ИА REGNUM ) в Девеселу является одним из наиболее важных проектов стратегического партнерства (…) Однако имеются и другие направления сотрудничества помимо безопасности. Румыния приветствует компании и инвестиции из США. Также с большим интересом мы ожидаем прогресса в сотрудничестве в области инноваций, образования и научных исследований, имеющих важное значение для нашего общего будущего», — добавил президент.

Он также заявил, что Румыния приняла на себя ответственность за свое прошлое, включая ответственность за Холокост на территории страны. «Я осмелюсь сказать, что Румыния сильная страна. Ее сила определяется не географией или обстоятельствами, но ценностями, которые мы пропагандируем, и решимостью нести особую роль в обеспечении региональной и трансатлантической безопасности. В период, когда экстремизм, ксенофобия и радикализм угрожающе укрепляют свои позиции в Европе и в мире, моя страна в полной мере берет ответственность за прошлое и выступает в качестве адепта толерантности, недискриминации и уважения к разнообразию», — сказал румынский лидер.

Он подчеркнул, что нельзя допустить, чтобы антисемитизм и отрицание Холокоста нанесли ущерб «здоровью демократий». «В 2015 году мы в Румынии приняли закон, самый современный набор правил в Европе, который позволяет уголовное преследование крайнего национализма, расизма, ксенофобии и антисемитизма, в том числе когда это происходит в социальных сетях. (…) Положительный пример Румынии может быть перенят другими странами Центральной и Восточной Европы, где коммунистическое извращение Холокоста сделало людей уязвимыми для популистских преувеличений ради эфемерной политической выгоды», — подвел итог Клаус Йоханнис.

Президент Румынии получил от Американского еврейского комитета награду Light Unto the Nations.

Первый после избрания президентом США Дональда Трампа визит Клауса Йоханниса в Вашингтон продлится до 9 июня. В рамках визита у него запланирована первая встреча с Трампом в Белом доме.

В ходе Ясского погрома в июне — июле 1941 года по приказу Иона Антонеску румынскими солдатами были убиты от 13 до 15 тыс. евреев

ИА REGNUM напоминает, что в 1941—1944 гг. румынская армия принимала участие во Второй мировой войне на стороне фашистской Германии и представляла собой крупнейший союзный контингент из числа стран-сателлитов Германии (267 727 человек). На оккупированных Румынией территориях Молдавии, Приднестровья и Украины в период с 1941 по 1944 год румынскими фашистами было уничтожено, по разным данным, от 380 000 до 600 000 евреев. Геноциду и депортациям подверглись евреи и цыгане и на территории самой Румынии. В частности, только в ходе Ясского погрома в июне — июле 1941 года по приказу Иона Антонеску румынскими солдатами были убиты от 13 до 15 тыс. евреев.

До 2004 года Румыния не признавала своего участия в Холокосте, возлагая всю вину за геноцид на нацистскую Германию. В 2004 году под давлением международных еврейских организаций Румыния официально, устами тогдашнего президента Иона Илиеску, признала свою ответственность за геноцид евреев и цыган как на территории самой Румынии, так и на оккупированных территориях в ходе Второй мировой войны. Данный шаг последовал после того, как исследование, осуществленное в 2003 году международной комиссией во главе с лауреатом Нобелевской премии, писателем Эли Визелем подтвердило, что с 1940 по 1944 год жертвами румынских пособников Гитлера стали около 400 тысяч евреев, большинство из которых проживало на оккупированных румынскими войсками территориях Украины и Молдавии.

Впоследствии в Румынии также был принят закон, в соответствии с которым отрицание Холокоста является уголовно наказуемым преступлением, однако на практике данный закон пока не применялся. В то же время в соседней Молдавии, «европейским куратором» которой является Румыния, вопреки общеевропейской практике отсутствует законодательно закрепленная ответственность за отрицание Холокоста, чем пользуются многие «либеральные» историки и политики, оправдывающие действия румынского фашистского режима Иона Антонеску.