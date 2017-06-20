Санкт-Петербург, 20 июня, 2017, 12:00 — ИА Регнум. 7 июня Временное правительство постановило поручить министру продовольствия приступить к организации планомерного снабжения населения тканями, обувью, керосином, маслом и другими продуктами первой необходимости. Произвести заготовку этих продуктов за счет кредитов, отпущенных 19 мая. Устанавливать правила их распределения.

Украинская демонстрация в Киеве

Министр юстиции через прокурора судебной палаты предъявил анархистам-коммунистам требование очистить дачу Дурново в 24 часа.

В министерстве путей сообщения состоялось первое заседание совещания товарищей министров путей сообщения, земледелия, продовольствия, финансов, торговли и промышленности и труда для выработки проекта образования высшего государственного органа по упорядочению хозяйственной жизни страны и установления общего плана народного хозяйства и труда. Рассматривался проект, предложенный экономическим отделом Исполкома Петроградского Совета.

Под председательством товарища министра путей сообщения открылись занятия комиссии по урегулированию заработной платы железнодорожных штатных служащих, мастеровых и рабочих. На первом заседании решено немедленно увеличить заработную плату тем мастеровым и рабочим, которые получают меньше среднего заработка тех же категорий рабочих в других областях труда («Правда» пишет: железнодорожники выставили требования — минимум 125 руб., максимум 350 руб.). Государственный комитет по народному образованию принял законопроект, по которому на местах народным образованием заведуют губернские, уездные и волостные земства, городские, поселковые и сельские самоуправления. На этом же заседании приняты правила о введении нового правописания.

На Всероссийском Съезде Советов Скобелев объяснял, что финансовая политика старого режима базировалась на косвенном обложении и слабости прямого обложения. Нормальный бюджет еле-еле сводился бездефицитно. Отмена винной монополии, которая давала миллиард рублей дохода, еще более его подорвала. Финансирование войны шло исключительно за счет займов внешних и внутренних, последние — путем выпуска бумажных денег. Со времени революции выпуск бумажных денег колоссально растет, и надежды прекратить его в ближайшие месяцы нет. Финансовая политика коалиционного правительства идет в сторону усиления прямого обложения.

Матвей Скобелев

От старой власти остались робкие попытки обложить военную сверхприбыль и столь же робкие попытки ввести прогрессивный налог на доходы. И то, и другое по предложению Временного правительства разрабатывается в сторону усиления. Но результатов надо ждать не раньше 1 сентября, а сейчас экспедиция заготовления государственных бумаг выпускает до 82 миллионов в день.

В целях экономии уничтожен так называемый военный фонд, который не подлежал раньше контролю и был в распоряжении военного ведомства и генералов. Повышен железнодорожный тариф, так как за последнее время железнодорожная сеть России ежедневно давала до 5 миллионов убытка.

Необходимо поддержать Заем Свободы, принудительный заем нецелесообразен.

Деятельность министерства труда протекала в разборе конфликтов между капиталом и трудом. Разрешен конфликт служащих в технических предприятиях с хозяевами. В Донбасс послана на место комиссия для ознакомления: осуществимы ли требования рабочих? Разрабатываются законопроекты о примирительных камерах, о третейских судах, о регулировании безработицы, о введении 8-часового рабочего дня, о договоре и о найме, об охране женского и детского труда. Обсуждается конструкция центрального органа регулирования хозяйственной жизни. Необходима активная поддержка правительства и скорейшее окончание войны, которая губит хозяйственный организм. Соколовский по личному вопросу говорит, что о недоверии к Керенскому съезда эсеров он сказал в своей речи на основании фактов, напечатанных в эсеровской газете «Воля Народа». Эта газета пишет, что кандидатуру Керенского в ЦК выдвинул центр, но левые высказались против него, мотивируя недовольством его политикой и его загруженностью работой. Кроме того, перед выборами был оглашен приказ Керенского о дезертирах. В результате Керенский в ЦК не прошел.

Бюро Исполкома Петроградского Совета рассматривало конфликт на заводе Лангензинен, где, за уходом заводоуправления, управляет Контрольная комиссия. Решено, в целях проверки деятельности этой комиссии, делегировать туда 2 членов Исполкома, а также для обследования конфликта образовать комиссию.

Бюро, заслушав делегацию 1-го паровозостроительного завода о вспыхнувшей там забастовке, постановило предложить рабочим забастовку прекратить и предложить Временному правительству немедленно удовлетворить требования о повышении заработка в пределах урезанной правительством плехановской прибавки (по имени председателя комиссии об увеличении содержания железнодорожников).

«Известия» печатают воззвание от Петроградского Совета жертвовать деньги на нужды и расходы Совета. «Известия» же печатают ответ об уже полученных пожертвованиях: за апрель всего поступило через Чхеидзе 105 935 р. 50 к.

Севастополь

Петроградский Совет и Черноморская делегация на съезде советов получили телеграмму от ЦК армии, флота и рабочих Севастополя:

«История бунта в Севастополе раздута. Вышло недоразумение с арестом 3-х офицеров. Это недоразумение было раздуто на митинге, где решили идти обыскивать всех офицеров. Желая этого избежать, экстренное делегатское собрание и центральный комитет просили Колчака издать приказ о сдаче офицерами оружия. Приказ был издан, оружие все офицеры сдали вчера. Этим предотвратили обыски и возможные эксцессы.

Колчак об этом в резкой форме телеграфировал в совет министров и потому создался инцидент с Колчакам. Возбужденный митинг потребовал ареста Колчака. ЦК не считал это постановление обязательным и запросил полковые комитеты. Те высказались против. Делегатское собрание и 15-тысячный митинг вынесли резолюцию, которая послана Керенскому.»

Исполком Петроградского Совета постановил: для ознакомления с подробностями делегировать сейчас же к военному министру 5 человек и предложить правительству пока никаких мер не принимать.

Заслушав телеграмму комиссара Белякова «по всем линиям», заключающую в себе целый ряд неосторожных выражений по адресу забастовавших рабочих, Исполком постановил вызвать его для дачи объяснений.

Заслушав вернувшуюся от Керенского делегацию и содержание телеграммы, отправленной Керенским, Исполком постановил: связаться по прямому проводу с Севастополем для выяснения как подробностей происшествия, так и результатов телеграммы Керенского. Обратиться к Керенскому с просьбой не предпринимать репрессий до выяснения дела.

Ночью Керенский получил донесение из Севастополя от адмирала Лукина о том, что Колчак и Смирнов выехали в Петроград, и что 7 июня делегатское собрание от войск вынесло резолюцию, в которой находит необходимым подчиниться всем требованиям Временного правительства: вернуть офицерам оружие, прекратить обыски и аресты, исполнять распоряжения командующего, который работает при участии комиссии делегатского собрания. Далее резолюция просит правительство и Петроградский Совет привлечь к ответственности лиц, неправильно осветивших события в Севастополе, как военный бунт.

«Правда» пишет: на заводе «Вулкан», под влиянием усилившегося недовольства меньшевиками, представителями в Совет произведены перевыборы, на которых присутствовало 3500 человек. Выбрано 4 большевика.

«Плеханов выбран в Совет Р. и С.Д. не петроградскими ж.-д. рабочими, а служащими Центрального Управления железных дорог… Газета «Единство», в целях пропаганды своих идей, бесплатно рассылается по всем станциям ж.-д. петроградского узла».

Опубликовано обращение к населению от Украинского войскового генерального комитета и от президиума 2 Украинского войскового съезда, где говорится, что никакого постановления о занятии отделения государственного банка и государственного казначейства, как опубликовал вчера командующий войсками киевского округа, не было и на съезде этот вопрос и не выдвигался.

На Украинском войсковом съезде оглашается телеграмма:

«Военный министр приказал сообщить, что не встречает препятствий к продолжению деятельности Украинского генерального войскового комитета».

Чтение телеграммы встречено смехом и ироническими возгласами.

Александр Керенский

Слушался доклад Винниченко, участника делегации по переговорам с Временным правительством. Он рассказал, как ученые профессора с картой России в руках торговались с участниками делегации по поводу границ Украины, чем рассмешил собравшихся.

Особенно невыгодное впечатление произвел на присутствующих рассказ о тех трудностях, какие пришлось преодолеть делегации, чтоб быть принятой председателем Петроградского Совета Рабочих и Солдатских депутатов.

По вопросу о правомочности съезда принята резолюция:

«Признать запрещение съезда военным министром Керенским незаконным и свои постановления обязательно проводить в жизнь».

По вопросу о Войсковом генеральном комитете принята резолюция, одобряющая его деятельность и требующая от Временного правительства «немедленно провести во всех приказах признание Войскового генерального комитета»,… «чтобы все обращения Украинского войскового генерального комитета к высшей российской военной власти признавались и исполнялись ею обязательно»,… «чтоб все постановления Войскового генерального комитета проводились в жизнь немедленно»… «приказы его для всех украинцев и украинских войсковых организаций отныне обязательны».

Киевский губернский Исполком вынес постановление, с которым обратился к Временному правительству:

«Отказ Временного правительства в признании заявленных Украинской Центральной радой пожеланий, а также телеграмма военного министра о несвоевременности украинского войскового съезда вызвали сильное возбуждение украинского населения, выразившееся в непрерывных многочисленных летучих митингах, продолжающихся с раннего утра до поздней ночи… Однако, благодаря организованности, жизнь течет как в Киеве, так и в губернии без эксцессов… Все слухи, исходящие иногда даже из официальных источников о якобы произведенных или подготовляемых украинцами эксцессах, не имеют под собой никаких фактических оснований.

Игнорировать Украинское движение далее нельзя; необходимо созвать в Киеве особое совещание из представителей Временного правительства, национальных и политических организаций и партий при условии достаточного представительства украинцев. Совещанию этому должна быть поручена подготовка для Учредительного Собрания основ автономии Украины и ее взаимоотношения ко всему государству».

В Петрограде открылся учредительный съезд двенадцати казачьих войск. Прибыло свыше 400 делегатов от всех казачьих войск. Основными вопросами съезда являются земельный и подготовка к Учредительному Собранию.

Казаки на марше

Первое заседание было посвящено приветствиям. Делегация 1-го донского казачьего полка заявила, что полк «ждет от съезда призыва к защите родины с оружием в руках от врагов извне и внутри и ходатайствует перед Временным правительством образовать особую казачью армию».

Родзянко приветствует съезд от имени Госдумы и указывает на тяжелые времена, которые «сменили, радостный энтузиазм победы над старым строем»… «Раздаются речи, расшатывающие все устои государственного строительства». «Только война до победного конца сможет примирить начала свободы и порядка». Член Госдумы Неклюдов приветствует «господ казаков», как «русский человек, у которого сердце обливается кровью при виде всего происходящего в России». Говоря об обязательствах перед союзниками, Неклюдов указывает, что «только наступлением можем мы восстановить свою честь, вернуть свое доброе имя». Далее заслушивается еще целый ряд приветствий.

В начале июня Военная организация большевиков начала ставить перед Центральным Комитетом партии вопрос о необходимости пролетарской и солдатской демонстрации. Под давлением Ленина, Комитет принял это предложение. Началась усиленная подготовка к демонстрации, причем детали ее, время и порядок были установлены на общем заседании пролетарских организаций, совместно с Военной организацией и представителями полков, где были ячейки партии. Демонстрация была назначена на воскресенье, 10 июня. В течение трех дней мобилизованные члены организации и вызванные из Кронштадта несколько сот матросов окончательно объединили полки петроградского гарнизона.

«Речь» печатает ответ Милюкова Троцкому. Милюков заявляет, что слов, за которые Троцкий его назвал на съезде Советов 5 июня «бесчестным клеветником», он не говорил.

«Я действительно недоволен тем, что г.г. Ленин и Троцкий гуляют на свободе, но я мотивирую необходимость для правительства «быть последовательным» относительно их не тем, что они состоят агентами Германии, а тем, что они достаточно нагрешили против уголовного кодекса… Я указываю, правда, и другой признак: эти господа вносят заразу в русское общество и в русскую армию».