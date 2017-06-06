В Госдуме создана рабочая группа по доработке программы реновации
Москва, 6 июня, 2017, 18:01 — ИА Регнум. В Госдуме создана рабочая группа по работе над законопроектом о реновации жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня. Участники группы, куда войдут и москвичи, обсудят нормы, которые их не устраивают в нынешнем виде законопроекта о реновации жилого фонда столицы, в частности, критерии очередности переселения в новые дома.
«Давайте сформируем рабочую группу, которую возглавит Петр Олегович Толстой, учитывая, что он депутат, избранный из Москвы, зампред Госдумы. Включим туда председателей всех фракций, а также попросим Евгения Сергеевича Москвичева (глава комитета Госдумы по транспорту и строительству) принять участие в работе данной группы. Также мы приглашаем в эту группу тех, кто сегодня высказывал иную точку зрения, кто высказывал опасения», — сказал Володин.
Участникам группы предстоит обсудить вопрос критериев очередности включения в программу. «Вопросы, которые здесь задавались со стороны критиков, сводились к тому, что процент износа и реализация этого проекта должны быть увязаны», — заявил Володин в ходе слушаний.
В Госдуме прошли парламентские слушания по законопроекту о реновации жилого фонда в Москве, на которых участвовали вице-премьер Дмитрий Козак, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень и мэр Москвы Сергей Собянин, а также около 300 москвичей.