Москва, 6 июня, 2017, 18:01 — ИА Регнум. В Госдуме создана рабочая группа по работе над законопроектом о реновации жилья, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня. Участники группы, куда войдут и москвичи, обсудят нормы, которые их не устраивают в нынешнем виде законопроекта о реновации жилого фонда столицы, в частности, критерии очередности переселения в новые дома.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Давайте сформируем рабочую группу, которую возглавит Петр Олегович Толстой, учитывая, что он депутат, избранный из Москвы, зампред Госдумы. Включим туда председателей всех фракций, а также попросим Евгения Сергеевича Москвичева (глава комитета Госдумы по транспорту и строительству) принять участие в работе данной группы. Также мы приглашаем в эту группу тех, кто сегодня высказывал иную точку зрения, кто высказывал опасения», — сказал Володин.

Участникам группы предстоит обсудить вопрос критериев очередности включения в программу. «Вопросы, которые здесь задавались со стороны критиков, сводились к тому, что процент износа и реализация этого проекта должны быть увязаны», — заявил Володин в ходе слушаний.

В Госдуме прошли парламентские слушания по законопроекту о реновации жилого фонда в Москве, на которых участвовали вице-премьер Дмитрий Козак, министр строительства и ЖКХ Михаил Мень и мэр Москвы Сергей Собянин, а также около 300 москвичей.