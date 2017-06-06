Ташкент, 6 июня, 2017, 17:50 — ИА Регнум. В столице Узбекистана 6 июня состоялась церемония празднования Пушкинского дня и Дня русского языка в честь 218-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель посольства РФ в Ташкенте, празднование состоялось возле памятника поэту, расположенного на территории Парка Дружбы народов.

Uzb.rs.gov.ru Памятник Пушкину в Ташкенте

«Пушкин — гордость не только России, но и всего мира. Книги великого поэта объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий и национальностей. И сколь бы ни были трудны его произведения для перевода, поэт имеет своих почитателей во всех уголках нашей планеты», — сказал посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев.

Как отметил дипломат, «отрадно, что гений Александра Сергеевича и его владение русским языком вдохновляло и до сих пор вдохновляет многих узбекских авторов».

"Выдающийся писатель Айбек в 30-е годы прошлого столетия в своей статье «Учеба у гения» писал, что «поэзия Пушкина окажет большое влияние на узбекскую литературу и уже сейчас чувствуется влияние его мастерства на творчество некоторых поэтов». У Хамида Алимджана, который перевёл многие произведения Пушкина, есть хорошее стихотворение, где говорится, что «в каждом доме, где читают Навои, почитают и Пушкина», — подчеркнул Тюрденев.

Посол напомнил, что памятник Пушкину в Ташкенте был открыт к 175-летию поэта в июне 1974 года. Авторами монумента стали скульптор Михаил Аникушин и архитектор Сабир Адылов.

«По своим художественным достоинствам, и это признано многими экспертами, ташкентский Пушкин — безусловно, шедевр, которым может гордиться любая столица. Для ташкентцев и гостей города, всей узбекской общественности, включая российских соотечественников, стало уже традицией собираться у памятника в этот день. Этот монумент знаменует собой не только творческое наследие великого поэта, но и укрепление российско-узбекских культурных и гуманитарных связей», — подчеркнул глава российской дипмисии.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, с утра возле памятника поэту выступают творческие коллективы, учащиеся школ и вузов декламируют стихи и прозу Пушкина.

По традиции, к памятнику поэта возложены цвета представителями дипкорпуса, государственных и общественных организаций Узбекистана.