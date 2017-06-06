Бишкек, 6 июня, 2017, 17:02 — ИА Регнум. В 2016 году приток инвестиций в экономику Киргизии вырос на $220 млн (12,45 млрд рублей) по сравнению со среднегодовой нормой, размер которой составляет $590 млн (33,4 млрд рублей). Об этом заявил вице-премьер-министр Олег Панкратов, выступая на заседании парламентского Комитета по экономической и фискальной политике.

Pixabay.com Инвестиции

При этом чиновник отметил, что в этот период объем поступлений иностранных инвестиций сократился на 1,9% и составил $814 млн (46,08 млрд рублей).

Также вице-премьер обратил внимание депутатов на том, что за 2016 год уровень прямых иностранных инвестиций из стран не входящих в Содружество независимых государств сократился в 2 раза.

Между тем, подчеркнул Панкратов, из стран-участниц СНГ в минувшем году поступило на 15% инвестиций. В том числе из России — в 2 раза больше, чем в 2015 году, а из Казахстана — в 4 раза.

ИА REGNUM напоминает, что по информации Национального статистического комитета Киргизии, в 2016 году поступление прямых иностранных инвестиций в экономику Киргизии составило $654,8 млн (37,07 млрд рублей по текущему курсу), сократившись на 58,3% в сравнении с аналогичным показателем 2015 года.

При этом Китай предоставил Киргизии на 39% меньше инвестиций, а другие не входящие в СНГ страны — в 2,5 раза меньше. Из стран-участниц СНГ поступило инвестиций в 2,2 раза меньше.