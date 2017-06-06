Пекин, 6 июня, 2017, 16:50 — ИА Регнум. В Китае выпустили памятные банкноты и почтовую марку, посвящённые международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» и 25-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и КНР.

МИА «Казинформ»

С разрешения НК «Астана ЭКСПО-2017» китайские компании «Ваньбо» и «Чжаньдао вэньхуа» издали 5 тысяч комплектов без номинала. Каждый комплект состоит из двух банкнот, одна из которых демонстрирует Казахстан, а вторая — Китай. В частности, на первой на синем фоне изображены Байтерек и Национальный павильон Казахстана на ЭКСПО-2017, а на второй — на желтом фоне изображены Великая Китайская стена и Храм Неба.

Стоит отметить, что выпуск памятных купюр к ЭКСПО-2017 стал первым в истории международных выставок, берущих свое начало с 1851 года.

Специальная пресс-конференция по данному поводу прошла в Шанхае. Помимо презентации банкнот и почтовой марки, участникам мероприятия был продемонстрирован видеоролик и розданы буклеты о предстоящей выставке. С казахстанской стороны в мероприятии приняли участие представители генерального консульства Республики Казахстан в городе Шанхай и департамента продвижения и туризма НК «Астана ЭКСПО-2017». В своем выступлении Генеральный консул Республики Казахстан в Шанхае Жошыхан Кыраубаев напомнил о Годе туризма Китая в Казахстане и предстоящем визите председателя КНР в Астану, пригласив китайскую общественность принять активное участие в мероприятиях в рамках ЭКСПО-2017.

Как сообщил посол Китая в Казахстане Чжан Ханьхуэй, научно-исследовательские институты Китая и Казахстана готовят к изданию «Историю дружественных обменов между Китаем и Казахстаном»:

«История дружественных обменов между Китаем и Казахстаном — это «золотое дно», которое нужно как следует изучить», — заявил посол.

Также Китай и Казахстан ведут тесные переговоры о создании в Казахстане центров китайской культуры, которые будут официально открыты в течение ближайших двух лет.

Стоит отметить, что привлечение китайских туристов — одна из важнейших задач соответствующих ведомств Казахстана в 2017 году в связи с проведением ЭКСПО.

Напомним, в октябре 2016 года АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» вели переговоры с тремя ведущими китайскими туроператорами по приобретению 500 тысяч билетов для КНР. О результатах переговоров пока данных нет.

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