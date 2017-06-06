Доха, 6 июня, 2017, 16:06 — ИА Регнум. У Катара до сих пор остаются друзья на мировом энергетическом рынке. Поэтому даже если Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты запретят катарским судам, в том числе перевозящим нефть и СПГ, использовать свои воды для экспорта энергоносителей, то у Дохи есть другие маршруты для осуществления своих поставок. Об этом сегодня, 6 июня, пишет агентство Bloomberg.

CIA Катар

Отмечается, что проблемы Катара с рядом арабских стран существуют довольно давно. Доху и раньше обвиняли в поддержке запрещенных во многих странах исламистских группировок и упрекали за дружбу с Ираном. Однако дипломатическая эскалация конфликта началась вскоре после того, как президент США Дональд Трамп посетил Саудовскую Аравию, ОАЭ и Бахрейн. Потом эти страны, а также Египет, Йемен, Ливия и другие прервали дипотношения с Катаром, некоторые даже ввели запрет на воздушные, наземные и морские связи с Дохой. При том, что многие поставки продовольствия, оборудования поставляются в Катар по наземным маршрутам из Саудовской Аравии или через Дубайский порт.

Нефтяной рынок сначала показал рост цен на 1,6% после того, как ряд арабских стран ввели против Катара беспрецедентное эмбарго. Потом цены на черное золото вернулись к прежним показателям. Причем нефтяной рынок реагировал на ситуацию вокруг Катара, хотя эта страна не является значительным нефтедобытчиком. Так, здесь добывается всего 618 тыс. баррелей в сутки и еще чуть более миллиона баррелей легкой нефти и попутных жидкостей. Но эта страна все же остается в сделке ОПЕК по сокращению объемов добычи нефти, несмотря на то, что ее доля не так значительна. Реальная же власть Катара заметна на рынке СПГ.

Причем даже если Саудовская Аравия или ОАЭ запретят кораблям под катарским флагом использовать свои воды для транспортировки, то экспорт нефти и СПГ из Катара все равно не пострадает. Катарские суда смогут использовать иранские воды и далее Ормузский пролив. Здесь Катар тоже может выбрать: идти через воды Омана или Ирана. Так, даже если Оман присоединится к блокаде ближневосточных стран, то катарские суда смогут проходить по иранским водам. В то же время любая попытка остановить экспорт энергоносителей из Катара может вызвать серьезный энергетический кризис, отвечать за который придется перед Японией, Китаем, Южной Кореей и Индией, основными потребителями катарского СПГ. Как отмечает Bloomberg, ведущий японский импортер газа Jera Co. заверила Qatargas, что поставки не должны быть прерваны, то есть Катар, как и прежде, имеет доступ в Суэтский канал, маршрут для поставок своего сжиженного природного газа в европейские страны. Однако по пути судам с катарским флагом запрещено заходить в порт Фуджейра (Fujairah) в ОАЭ.

В целом Катар оказывается в довольно сложном положении, когда у него остается не так много друзей на энергетическом рынке. Разделяя крупнейшее газовое месторождение в мире с Ираном и имея такие ограничения по морским маршрутам поставок, Дохе ничего не остается, кроме как поддерживать хорошие отношения с Тегераном или обратиться за помощью к Турции или России. Если же эскалация конфликта продолжится, то ОАЭ могут отрезать Катару поставки природного газа через трубопровод «Дельфин» Dolphin. По этому маршруту поставляется каждый день около 5,6 млн кубометров газа в Оман. При этом сами ОАЭ имеют не особенно перспективные варианты замены поставок катарского газа по этому трубопроводу. В качестве одно из альтернатив можно рассмотреть увеличение добычи газа в Абу-Даби и использовать больше дизельного топлива для электростанциях. Это довольно непростой вариант.

Положение Катар усложняет еще и то, что если страна решит хотя бы ненадолго использовать прекращение поставок энергоносителей в качестве рычага давления в переговорах, то это может повредить репутации страны как надежного поставщика. Например, когда Япония искал дополнительные энергоисточники после отказа от АЭС, Катар активизировал поставки газа в эту азиатскую страну. Но перебои с поставками могут негативно сказаться на катарско-японских энергетических отношениях. С Китаем та же ситуация. Эта страна в принципе планирует диверсифицировать поставки ближневосточных нефти и газа на свой рынок.

Ранее также сообщалось, что нефтяные порты Абу-Даби, столицы Объединенных Арабских Эмиратов, прекратили сообщение со всеми судами под флагом Катара, а также с судами, идущими или отправляющимися в Катар. Причем в составе этих портов — один из основных нефтяных терминалов Абу-Даби Jebel Dhana, объекты хранения и транспортировки нефтепродуктов терминала Ruwais, морские нефтеналивные объекты.

После начала эскалации дипскандала арабских стран и Катара все больше экспертов высказывают свои опасения относительного появления кризиса на энергетическом рынке, если конфликт не удастся разрешить, как можно скорее, передавало ИА REGNUM. В частности, зампред правления российского «Газпрома» Александр Медведев отмечал, что Катар является крупнейшим в мире поставщиком СПГ, а ситуация вокруг этой страны может привести к проблемам с поставками сжиженного природного газа.

В целом эксперты полагают, что дальнейшая эскалация конфликта с Катаром затронет и газовую отрасль, может негативно повлиять и на цены на нефть. К примеру, эта ситуация угрожает соглашению «ОПЕК плюс» о сокращении объемов добычи нефти, которое направлено на стабилизацию рынка.

Между тем в результате дипломатического скандала страдают и обычные граждане. Так, жители Катара уже спешно стали скупать продукты питания в местных магазинах, потому как опасаются дефицита продовольствия после разрыва дипотношений с рядом стран. Это произошло сразу после того, как была закрыта граница с Саудовской Аравией, через которую поставляется продовольствие и другие товары.