Москва, 6 июня, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Москвичи получат возможность получить квартиры больше площади, чем это предусматривается программой реновации. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 6 июня мэр Москвы Сергей Собянин во время парламентских слушаний в Госдуме на тему «Создание правовых условий для обеспечения жителей Москвы комфортным и современным жильём как ключевой элемент реновации жилищного фонда».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Многоэтажный дом

«Граждане хотят при переезде не просто переехать в новые квартиры, но ещё и расширить свои квадратные метры, получить дополнительную комнату. Мы предусматриваем такую возможность», — заявил Собянин.

При этом для граждан, желающих докупить дополнительные метры, предусматривается реализовать специальную льготную программу, отметил мэр.

«Мы уверены, что реализуем целую программу, будет давать отсрочку платежа, скидки — сейчас работаем с ипотечными агентствами по поводу льготной ипотеки таким образом, чтобы была такая возможность», — подчеркнул он.