Ростов-на-Дону, 6 июня, 2017, 15:16 — ИА Регнум.

Археологам, изучающим «город мёртвых» на улице Станиславского в Ростове-на-Дону, осталось работы на неделю. После этого все найденные в могильниках предметы древности будут переданы, предположительно, в областной музей краеведения на хранение. Как уточнил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 6 июня руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорюк, артефактов вряд ли хватит на отдельную экспозицию.

Азовский-музей.рф Древние бусы

«Всего на изучаемой территории найдено около 100 захоронений. Все вещи, с которыми меоты были погребены, представляют собой ценность, но ничего уникального в них нет. Пока о создании выставки говорить рано. Возможно, предметы древности просто будут храниться в фондах музея», — сказал Нечипорюк.

Напомним, реконструкция улицы Станиславского началась в марте 2017 года. Дорожники при проведении работ нашли захоронения древних людей. Как говорят учёные, меотов, населявших берега Дона в I—II веках нашей эры. Картину древнего мира археологи продолжают восстанавливать.

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А может динозавр? Ростовчане предлагают установить в «городе мёртвых» щиты

Как ранее сообщало ИА REGNUM, участок от проспекта Ворошиловского до проспекта Соколова уже изучен. Сейчас исследуется квартал от проспекта Соколова до проспекта Чехова.

Между тем, на территории «города мёртвых» ростовчане предлагают установить информационные щиты. По их мнению, они могли бы привлечь в донскую столицу туристов. Но эта идея пока не одобрена.

«Было бы здорово разместить здесь информационные щиты с фотографиями и точными данными о находках. Это развеет домыслы и создаст еще одну туристическую метку в городе. Идея сама напрашивается, глядя на такой интерес жителей к истории родного края», — считает автор инициативы.