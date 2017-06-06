Лондон, 6 июня, 2017, 15:00 — ИА Регнум. «Британская полиция выяснила, что третьим участником теракта на мосту в Лондоне был Юссеф Загхба, родившийся в Италии в семье марокканца и итальянки и задерживавшийся полицией Болоньи в 2016 году при попытке выехать в Сирию для участия в боевых действиях на стороне исламистов. Но не этой сейчас представляется главным, — пишет корреспондент испанского издания в Великобритании Карлос Фреснеда. — Гораздо страшнее выглядит только что обнародованная информация о руководителе группы, 27-летний Хурам Шазад, который, судя по обнаруженным фото, на которых он изображен в униформе технического персонала подземной транспортной сети, имел прямой доступ к туннелям метрополитена британской столицы».

Tom Page Метро. Лондон

Причем, не к каким-то абстрактным линиям подземки, а к станциям метро «Вестминстер» и «Канада Уотер», то есть «имел возможность создать угрозу непосредственно парламенту страны».

Фреснеда не пытается определить, как именно террорист угрожал бы парламентариям — закладкой взрывного устройства (можно представить себе, сколько тротила следует заложить, чтобы пробить толщу земли над туннелем метро) или тем, что пробрался бы секретными ходами в здание и устроил бы там резню — журналист дает волюпофантазировать об этом читателю, а сам же с удовлетворением отмечает, что Шазада уволили за прогулы.

По утверждению журналиста, «в Скотланд-Ярде знали о Шазаде и его экстремистских наклонностях: еще год назад в управление британской полиции звонил осведомитель, который слышал, как тот в ходе молебна в мечети, расположенной в восточной части Лондона, сообщил имаму, что «готов ради Аллаха убить кого угодно, даже родную мать».

«Мэр Лондона Садик Хан признал, что в районе Баркинг, где жил Шазад, известный среди своих друзей под кличкой Абз, подозреваемых в причастности к террористическим группировкам тысячи», — на этой немажорной ноте испанский журналист заканчивает свои заметки.