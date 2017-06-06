Милан, Италия, 6 июня, 2017, 14:45 — ИА Регнум. Бывший главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти возглавит миланский «Интер». Об этом сообщает Football Italia.

Валерий Дудуш Лучано Спаллетти

Итальянский специалист рассказал, что стороны скрепили договор рукопожатием. Он также добавил, что о назначении будет объявлено на специальной пресс-конференции.

«Мы пожали друг другу руки. Это старомодно, но таким способом мы решаем вопросы», — приводит Football Italia слова Спаллетти.

По информации издания, контракт 58-летнего специалиста рассчитан на два года. Зарплата тренера в миланском клубе составит 4 млн евро в год.

Напомним, что Лучано Спаллетти в конце мая покинул пост главного тренера «Ромы».

Он возглавлял римский клуб с 2005 по 2009 год, а также с января 2016 по май 2017 года. Под его руководством римляне четырежды выигрывали серебряные медали Серии А (в сезонах 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2016/17), дважды побеждали в Кубке Италии (2006/07, 2007/08) и один раз в Суперкубке Италии (2007).