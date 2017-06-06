Москва, 6 июня, 2017, 14:05 — ИА Регнум. В апреле 2017 года на рынке люксовых автомобилей было продано на 17% больше машин, чем за аналогичный период 2016 года, таковы результаты исследования рынка, которые опубликовало 6 июня агентство «Автостат».

M 93 Mercedes-Maybach S 500

В апреле 2016 года было продано 133 таких автомобиля, а в том же месяце 2017 года — 155 машин. Лучше всего продавались автомобили от Mercedes, а точнее — единственная модель Maybach S-Class. В апреле данный автомобиль приобрели 77 российских покупателей.

На втором месте стоит Maserati, за обозначенный период дилерами реализовано 36 автомобилей данной марки. В основном покупателям интересен кроссовер Maserati Levante, было продано 34 экземпляра.

На последнем месте в ТОП-3 обосновался Bentley, в апреле 2017 года в России было продано 26 автомобилей данного брэнда.

Также российские покупатели приобрели три автомобиля Aston Martin, три Ferrari и два Lamborghini. Кроме этого, на российские дороги вышли восемь новых Rolls-Royce.

Как пишет агентство «Автостат», в основном автомобили сегмента лакшери покупают жители Москвы и Московской области (109 ед.). Доля данных регионов в продажах составляет 70%. Еще девять люксовых авто ушло в Краснодарский край, семь — в Санкт-Петербург, три автомобиля было отправлено в Татарию.

Напомним, ранее аналитическое агентство «Автостат» сообщало, что на 1 января 2017 года в России было зарегистрировано около 9700 автомобилей сегмента лакшери. При этом 3,5 тыс. из них (36%) — это автомобили марки Bentley.