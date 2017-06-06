Москва, 6 июня, 2017, 14:00 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прямую линию с Владимиром Путиным «творческим процессом», поэтому неизвестно, сможет ли там задать свой вопрос о реновации глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Иван Шилов ИА REGNUM Прямая линия с Владимиром Путиным

По его словам, запланированных вопросов во время прямой линии с президентом нет. Так он ответил на вопрос, дадут ли Хованской слово во время прямой линии.

«Прямая линия — это достаточно такой творческий процесс и зависит, скажем так, от того, о чем именно заводится речь, какие вопросы поступают, никаких заранее спланированных выступлений или вопросов нет», — сказал Песков

Ранее глава комитета Госдумы заявила, что намерена спросить в ходе прямой линии Владимира Путина о том, будет ли распространена московская программа реновации на всю Россию. По ее мнению, такое решение должно носить политический характер.

Комментируя заявление Хованский, глава комитета по строительству Евгений Москвичев («Единая Россия») сообщил о поручении посчитать, во сколько обойдется реновация жилья по всей территории страны.

Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин считает преждевременным распространять реновацию жилья на все регионы России, Москва должна стать пилотной площадкой. По мнению спикера Госдумы, сперва следует «реализовать этот проект как пилот в Москве, хотя бы частично увидеть, насколько он решает проблемы граждан, насколько он эффективен».

После — будет возможно внести изменения в закон о реновации, принять отсылочные нормы, с тем, чтобы закон можно было распространить на другие регионы.