Ростов-на-Дону, 6 июня, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ростов» лишился ещё одного игрока. С линии обороны ушёл Денис Терентьев. Он, как и хавбек Кристиан Нобоа, пополнил состав питерского «Зенита». Для защитника переход в состав сине-бело-голубых стало возвращением домой, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе команды из города на Неве 6 июня.

Fc-rostov.ru Денис Терентьев

«Зенит» для меня родной клуб, я воспитывался в нём с семи лет. Ощущения, когда возвращаешься домой, самые приятные. Вновь надеть футболку клуба было моей мечтой», — прокомментировал Терентьев.

Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе жёлто-синих, Терентьев защищал цвета «Ростова» с 2015 года. В общей сложности он сыграл за команду 50 матчей.

Стоит отметить, что по сведениям портала Transfermarkt.com, Кристиан Нобоа — один из самых дорогих игроков «Ростова». Клуб он покинул на правах свободного агента, а, значит, команда упустила 5 млн евро. Игровые навыки Дениса Терентьева, по данным сайта, оценены в 1 млн евро.

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Напомним, уход игроков из «Ростова» болельщиков не удивил. Но поклонники донского футбола уверены, что им найдут достойную замену.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Курбан Бердыев ушёл с поста вице-президента и тренера жёлто-синих 1 июня. Затем интернет-издания распространили информацию о том, что игроки «Ростова» готовы покинуть донскую команду вслед за туркменским специалистом. В частности, упоминались защитник Сесар Навас и хавбек Кристиан Нобоа. Кроме того, заканчивается срок контракта у форварда Дмитрия Полоза, полузащитника Александра Ерохина, вратаря Сослана Джанаева. Продлят ли отношения с «Ростовом» эти футболисты — покажет время.

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