Берлин, 6 июня, 2017, 13:18 — ИА Регнум. Чрезвычайное положение в Великобритании, тревога в Германии, паника в Турине: в ЕС царит атмосфера страха, пишет 6 июня Der Tagesspiegel.

Глаза страх

«К сожалению, европейские граждане должны морально себя настроить на то, что теракт в Германии, как и в других странах, может произойти в любой момент», — отметил в интервью изданию президент Федеральной службы защиты конституции Ханс-Георг Маасен.

По словам Маасена, только в Германии на сегодняшний день насчитываются около 670 исламистов, представляющих угрозу обществу, и их количество непрерывно увеличивается. Особую опасность представляют салафиты, сторонники радикального ислама.

Согласно конституции ФРГ, все лица, представляющие потенциальную опасность немецкому обществу, должны быть депортированы.

Сложность состоит в том, что почти половина таких людей — граждане ЕС, и отследить их деятельность «довольно непросто».

«Многое зависит также от наших стражей порядка, — добавляет Маасен. — Их подготовленность, собранность. К сожалению, мы сталкиваемся с проблемой нехватки профессиональных кадров».

Он подчеркнул, что данная проблема касается не только Германии, но и других стран союза.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день профессиональную подготовку проходят 10 тыс. человек: будущие полицейские, пограничники, сотрудники охраны.

Однако и этого мало, добавляет издание. Предотвратить двойной теракт в Лондоне, которые произошел 4 июня, не удалось, несмотря на усиленную работу служб безопасности.