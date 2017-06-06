Бишкек, 6 июня, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Размер государственного долга Киргизии составляет $4 млрд 219 млн 47 тыс. (более 238,86 млрд рублей). Из них внешний долг — $3 млрд 847 млн 68 тыс. (свыше 217,8 млрд рублей), а внутренний долг — $371 млн 79 тыс. (более 21 млрд рублей). Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

PavelD Карта-флаг Киргизии

Самым крупным кредитором страны стал Экспортно-импортный банк Китая, которому Киргизская Республика задолжала $1 млрд 565,66 млн (88,64 млрд рублей). На втором месте Международная ассоциация развития — $636,67 млн (36,04 млрд рублей). На третьем Азиатский банк развития — $576,83 млн (около 32,66 млрд рублей).

Также Киргизия должна $247,51 млн (14,01 млрд рублей) Японскому агентству международного сотрудничества, $240 млн (около 13,59 млрд рублей) — России, $188,73 млн (10,68 млрд рублей) — Международному валютному фонду. Менее крупные суммы республика задолжала ряду других стран и финансовых организаций.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2016 года размер государственного долга Киргизии достигал $4 млрд 105 млн (более 232,4 млрд рублей по текущему курсу) или 57,2% от ВВП этой страны. При этом внутренний госдолг составил $322,7 млн (18,27 млрд рублей), а внешний — свыше $3 млрд 782,7 млн (214,16 млрд рублей).

На обслуживание государственного долга правительство Киргизии потратило 20,6 млрд сомов (17,17 млрд рублей по текущему курсу).