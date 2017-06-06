Каракас, 6 июня, 2017, 15:08 — ИА Регнум. США планируют ввести против Венесуэлы санкции, которые затронут нефтяной сектор страны, несмотря на то, что она и так находится сегодня далеко не в лучшем экономической, политическом и социальном положении. Как пояснил в интервью ИА REGNUM доктор исторических наук, профессор СПбГУ Виктор Хейфец, в случае ужесточения ограничительных мер со стороны США мировой рынок почти ничего не заметит, а вот венесуэльская нефтяная отрасль столкнется с новыми серьезными проблемами.

Нефтяной танкер пересекает мост через озеро Маракайбо

«Санкции пока еще в процессе обсуждений. Это гипотетический вопрос. На международный рынок нефти, на мой взгляд, очень сильного воздействия это не окажет. Дело в том, что венесуэльская нефть в основном — это тяжелая нефть, не настолько востребованная потребителями в исходном виде. Она еще дополнительно проходит процедуру облегчения, поэтому, с одной стороны, ее там очень много: в Венесуэле одни из крупнейших запасов. С другой стороны, на американском рынке доля венесуэльской нефти — не доминирующая. При введении санкций трагедии для американских потребителей не произойдет, хотя некоторое повышение цены на бензин они могут увидеть. Резкого увеличения мировых цен на нефть, по крайней мере, долговременного тоже не произойдет», — отметил эксперт.

Однако если говорить о том, что изменится для рынка Венесуэлы в случае введения новых санкций, то в этом случае, как считает Хейфец, гораздо серьезнее проблема. Венесуэла поставляет как минимум треть своей нефти в одну конкретную страну — в США. Поэтому если эта нефть не будет уходить на американский рынок, то на внутреннем рынке самой Венесуэлы произойдет затоваривание.

Тогда придется переориентировать потоки экспортируемой нефти на другие страны. В первую очередь, может рассматриваться азиатский регион. Однако он находится дальше, чем США, значит, доставка туда черное золото дороже. И в итоге получать Венесуэла от этих поставок будет меньше.

«Это для страны большая проблема, потому что у них бюджет по разным оценкам от 75 до 85% формируется за счет экспорта нефти. Это гораздо больше, чем в РФ. Для мирового рынка это не так заметно будет, а для Венесуэлы — вполне», — объясняет профессор СПбГУ.

Напомним, что ранее сообщалось о планах США по введению новых санкций против Венесуэлы. Причем на этот раз санкции могут затронуть нефтяной сектор страны, в том числе и госкомпанию PDVSA, которая и так находится на грани банкротства. Основная причина возможного ввода санкций: коррупция в венесуэльской компании и нарушение прав человека.

Помимо этого, США готовы ввести ограничительные меры в отношении высокопоставленных чиновников, которые обвиняются в коррупции, связаны с незаконным оборотом наркотиков, политическими репрессиями в стране. В Белом доме допускают, что со стороны США возможен полный запрет на импорт нефти из Венесуэлы, а также запрет для PDVSA на ведение торговли и бизнеса в США. Отмечалось, что сроки принятия решений будут зависеть от развития событий в Венесуэле, где продолжаются массовые протесты из-за экономического кризиса.

По словам Виктора Хейфеца, Вашингтон, может, и хотел бы скорейшей смены власти в Венесуэле. Но санкции — это все же не военный переворот, это способ политического давления с целью усилить внутренние проблемы того или иного правительства, увеличения внутреннего давления на него, возможно, внутренней нестабильности.

«Насколько это будет эффективным? У меня есть сомнения. Не так много примеров, чтобы санкции вели к непосредственной смене власти. Это не сработало в Иране, это не сработало на Кубе, и в других государствах. Но вообще смена власти в Венесуэле не исключена: только не из-за санкций, а из-за иных причин. Там внутренних факторов нестабильности и без санкций хватает, градус социальной и политической напряженности в Венесуэле достаточно высок, к этому приложила и прикладывает руку оппозиция, массу неправильных шагов сделало и правительство. Много виноватых в сложившейся ситуации», — заключил аналитик.