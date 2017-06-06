Симферополь, 6 июня, 2017, 11:48 — ИА Регнум. В столице Республике Крым городе Симферополе приступили к проведению обязательной вакцинации домашних животных от бешенства — после того, как процесс был взят под личный контроль руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Крыму и Севастополю.

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Вопрос о ситуации с вакцинацией против бешенства в Симферополе обсуждался в очередной раз 29 мая, в ходе публичных обсуждений правоприменительной практики управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу Севастополю. Тогда было заявлено, что работа по вакцинации домашних животных местными органами ветеринарии совершенно не проводится вот уже три года. Глава ведомства взял ситуацию под личный контроль и пообещал провести вакцинацию на отдельных улицах Симферополя силами Россельхознадзора и волонтеров.

Как сообщает пресс-служба управления, уже на следующий день специалисты Госкомветеринарии Республики Крым провели подворный обход жилого микрорайона близ Евпаторийского шоссе в Симферополе для составления списков домашних животных. С 1 июня началась вакцинация.

Работа Государственного комитета ветеринарии и ранее подвергалась критике со стороны Россельхознадзора. В начале прошлого года Россельхознадзор сообщил, что Госкомветеринарии не устранил нарушения в работе, что привело к вспышке африканской чумы свиней. В августе 2016 года на пресс-конференции официальный представитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Юлия Мелано заявила о недочетах в работе крымских ветеринаров, итогом которых стали вспышки АЧС, болезни Ньюкасла, а также рост числа случаев бешенства. Причиной тогда была названа фиктивная вакцинация животных — прививки были лишь в отчетах.

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В 2016 году карантинные меры по бешенству животных на территории Крыма вводились несколько раз. По данным Роспотребнадзора, за прошлый год более 6,5 тыс. человек обратились к медикам с укусами животных. Было выявлено 23 случая бешенства — у животных. Бешенство регистрировалось в Симферополе, Алуште, Джанкойском, Советском районах Крыма.

В то же время в Крыму обострилась и ситуация с количеством бездомных животных — на это также обратил внимание Сергей Данкверт, посетивший республику в конце мая. Он тогда подчеркнул, что контроль в этой сфере должны осуществлять местные власти и заявил, что в случае, если ситуация останется прежней, региону грозит распространение бешенства.

Бешенство — острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных, всегда заканчивается смертью. Бешенством болеют все млекопитающие. Заражение происходит через укусы, оцарапывание, ослюнение больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.