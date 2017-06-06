Александров, Владимирская область, 6 июня, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Памятник царю Ивану Грозному, который должен был быть установлен в городе Александрове Владимирской области, вывезен из региона. Сейчас решается вопрос о том, где может быть установлен монумент. Главными претендентами являются Москва, Коломна и Казань.

Неврев Николай Васильевич. Иван Грозный и опричники

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на автора монумента скульптора Василия Селиванова, в Москве под памятник могут отдать Лубянскую площадь. Всего сейчас заявки на установку памятника подали четыре города России.

«Памятник может быть установлен в Москве, в одном из городов Подмосковья или в еще двух городах нашей необъятной родины», — цитирует издание Василия Селиванова.

ИА REGNUM напоминает, что первый камень в основание памятника в городе, который был столицей Опричнины, заложили 6 августа 2016 года. После сообщалось, что монумент будет установлен 4 ноября 2016 года. Однако его появление пришлось отложить. Причиной стали работы по очистке реки Серая и благоустройству набережной.

В апреле 2017 года активисты фонда «Русский витязь» установили памятник на планируемом месте. Однако монумент простоял не больше часа — его убрали по распоряжению властей. Активисты подали заявление в прокуратуру, после чего памятник вернули фонду.

Тогда сообщалось, что новая достопримечательность может появиться в городе в июне 2017 года.

При этом широких народных протестов, какие, к примеру, вызвала установка памятника Ивану Грозному в Орле, в Александрове не было. Напомним, что в Орле памятник появился в октябре 2016 года. Его установили рядом с Богоявленским собором. Ранее планировалось поставить его около театра для детей и молодежи «Свободное пространство».

Позже местный депутат подал в суд иск о сносе памятника. Однако в удовлетворении иска было отказано. Суд решил, что монумент установлен в соответствии со всеми нормами.