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Памятник Ивану Грозному во Владимирской области исчез после установки

Культура

Администрация Александрова и общественники никак не договорятся о времени открытия монумента

Александров, Владимирская область, 27 апреля 2017, 20:57 — REGNUM  В городе Александров Владимирской области 26 апреля был установлен памятник царю Ивану Грозному. Однако монумент простоял не больше часа. Активисты, которые установили памятник, подали заявление в прокуратуру, а позже стало известно, что памятник убрали по распоряжению властей, сообщает портал «Новый город Александров».

Установили монумент активисты фонда «Русский витязь». Памятник появился там, где и дпланировалось, — на набережной реки Серая. Позже монумент увезли, не сообщив общественникам, куда и зачем.

«Глава администрации принял решение назначить открытие памятника на июнь месяц. Площадка, где будет памятник, не готова к церемонии открытия», — сообщили изданию в районной администрации.

Роль также сыграло и недавнее задержание боевиков. По данным издания, губернатор Светлана Орлова своим постановление запретила все массовые мероприятия в районе.

Теперь памятник должен вновь появиться на набережной в июне 2017 года.

ИА REGNUM напоминает, что первый камень в основание памятника в городе, который был столицей Опричнины, заложили 6 августа 2016 года. После сообщалось, что монумент будет установлен 4 ноября 2016 года. Однако его появление пришлось отложить. Причиной стали работы по очистке реки Серая и благоустройству набережной.

Позже стало известно, что в районной администрации уже готово постановление об открытии памятника 27 апреля, однако глава района принял решение отложить появление новой достопримечательности еще на несколько месяцев.

Ранее памятник Ивану Грозному был открыт в городе Орле, который был основан правителем.

Читайте ранее в этом сюжете: Открытие памятника Ивану Грозному под Владимиром снова перенесли

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