Ялта, Крым, 6 июня, 2017, 11:34 — ИА Регнум. Совфед создаст комиссию против вмешательства в дела РФ, структура займется мониторингом деятельности иностранных государств, которая направлена против России, сообщил глава комитета палаты по международным делам Константин Косачев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Нужно, чтобы появился постоянный орган, который будет мониторить деятельность, направленную против России», — сказал он.

Также, по мнению сенатора, комиссия Совфеда может заняться подготовкой предложений по корректировке действующего законодательства.

«Мы сталкиваемся с активными и последовательными попытками вмешиваться в наши внутренние дела», — сказал сенатор, отметив, что такие действия характерны в том числе для США и их союзников по НАТО.

Завтра, 7 июня, в Совфеде состоятся парламентские слушания, посвященные предотвращению вмешательства во внутренние дела России, вести их будет спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.