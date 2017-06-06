Москва, 6 июня, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Законопроект о реновации жилья в Москве комитет Госдумы по строительству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 6 июня. Ко второму чтению были одобрены поправки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пятиэтажный дом

В комитет поступило 144 поправки: от правительства РФ, депутатов Госдумы всех фракций, почти 90% поправок приняты или частично учтены.

Этажность

В новой редакции законопроекта указано, что в перечень домов, подлежащих сносу, «могут быть включены многоквартирные дома первого периода индустриального домостроения, аналогичные им по характеристикам конструктивных элементов многоквартирные дома», собственники жилья в которых проголосуют за снос. «При этом к многоквартирным домам первого периода индустриального домостроения относятся многоквартирные дома с количеством этажей не более девяти, возведенные по типовым проектам, разработанным в период с 1957 по 1968 годы, с использованием типовых изделий стен и (или) перекрытий», — отмечается в документе.

Фонд

Законопроект предлагается дополнить нормой о создании Московского фонда реновации жилой застройки, поправки определяют цели его деятельности, задачи и функции. Нормативным правовым актом Москвы фонд может быть наделен правом выступать застройщиком и привлекать денежные средства граждан и юрлиц для строительства многоквартирных домов на основе договоров долевого участия.

Мнение граждан

Поправки призваны обеспечить безусловный приоритет мнения граждан при принятии решения о включении их жилья в программу реновации и обеспечить судебную защиту граждан.

Поправки также предусматривают возможность для жителей переселяемых пятиэтажек добиться исключения своего дома из перечня сносимых, равно как потом передумать и принять иное решение — о включении в программу реновации.

Равнозначность и равноценность

Предлагается уточнить понятие «равнозначное жилое помещение». В первоначальном варианте проекта закона, принятого в первом чтении, устанавливалось, что под этим понимается «благоустроенное жилое помещение, жилая и общая площадь которого не меньше соответственно жилой и общей площади освобождаемого жилого помещения и количество комнат в котором соответствует количеству комнат в освобождаемом жилом помещении».

Поправки расширяют это понятие. Указывается, что равнозначное жилое помещение «обеспечивается всеми видами удобств (электроснабжение, водопровод, канализация, отопление, ванна или душ, газовая или электрическая плита, горячее водоснабжение или газовая колонка) независимо от материала стен». Кроме того, оговорено, что равнозначное жилое помещение «должно быть предоставлено с отделкой, минимальные требования к которой устанавливаются нормативным правовым актом Москвы».

Выселение

Принята поправка, запрещающая в рамках программы реновации выселять из прежнего жилья до предоставления нового. «При реализации программы реновации собственники не могут быть выселены из жилых помещений до дня предоставления им нового жилого помещения либо получения денежной компенсации (в случае, если указанные собственники и наниматели выбрали указанную денежную компенсацию)», — говорится в документе.

Бизнес

Московские власти не смогут предоставить собственникам нежилых помещений, используемых в основном для ведения бизнеса, альтернативные помещения в других районах без письменного согласия собственников. Согласно одобренной поправке, собственникам нежилых помещений гарантируется равноценная компенсация по их выбору в денежной либо натуральной форме. Предоставление другого нежилого помещения собственникам, согласно поправкам, возможно только в районе, где находилось предыдущее помещение.