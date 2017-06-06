Москва, 6 июня, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Оппозиционер Алексей Навальный, выступавший ответчиком в судебном процессе с бизнесменом Алишером Усмановым, направлял суду необоснованные ходатайства, пытаясь вынудить истца доказывать собственную невиновность. Об этом сообщил юрист Усманова Владимир Усенко, сообщает 6 июня RNS.

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Как пояснил юрист, такие ходатайства основателя ФБК суд отклонил. По закону именно сторона Навального должна была предоставить суду доказательства того, что сведения в фильме «Он вам не Димон» соответствуют действительности.

«Мы лишь должны доказать факт распространения и то, что сведения являются порочащими, на этом наши обязанности по доказыванию окончены полностью», — пояснил Усенко.

Однако в суде никаких доказательств представлено не было. Более того, ответчик заявил, что истец должен собрать их сам, отметил представитель Усманова.

«Если человек в суде говорит: «У нас вообще-то нет доказательств и за нас их сами соберите», — это говорит о том, что на момент выхода фильма и других публикаций у них не было ничего. И люди, не имея ничего, взяли и все это опубликовали. Нашли то, чего на самом деле нет», — сказал юрист.

Как пояснил Усенко, суд отклонил и другие ходатайства Навального, в которых оппозиционер требовал прекращения производства по делу. В частности он ссылался на необходимость передачи иска в арбитражный суд, а также отмечал, что главной целью иска является защита интересов неограниченного круга лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая 2017 года Люблинский суд Москвы удовлетворил в полной мере иск бизнесмена Алишера Усманова к оппозиционеру, основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Согласно решению суда, Навальный распространял в отношении бизнесмена сведения, которые не соответствуют действительности и порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца.

Речь идет о фильме «Он вам не Димон», в котором упоминается Усманов, якобы причастный к коррупции. Оппозиционер обязан опровергнуть недостоверную информацию — из ролика должны быт вырезаны фрагменты, порочащие достоинство истца.

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