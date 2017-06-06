Лондон, 6 июня, 2017, 10:45 — ИА Регнум. Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий заявил о том, что он сейчас является «проектом Романа Абрамовича» в российском футболе. Об этом 5 июня он сказал в интервью BBC.

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По словам 46-летнего специалиста, Абрамович пытается ему помочь. Он также назвал бизнесмена своим другом. Кроме того, он сообщил, что с начала года жил в Англии и учил английский язык, а также просматривал матчи премьер-лиги, чемпионшипа и третьего английского дивизиона.

«Абрамович также помогает российскому футболу. У него есть академия в России, он инвестирует в футбольную инфраструктуру. Он также построил около 300 искусственных полей и российскую национальную команду. На сегодняшний день его проект в российском футболе — это я», — приводит BBC слова Слуцкого.

На вопрос о том, какое из выученных английских слов является для него самым главным, он ответил, что это слово — «мечта» (dream).

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на британские источники, Леонид Слуцкий в ближайшее время может возглавить английский клуб «Халл Сити».

Напомним, что Леонид Слуцкий возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. За это время он стал трехкратным чемпионом России, дважды выигрывал Кубок России и два раза побеждал в Суперкубке России. Кроме того, он три раза признавался лучшим тренером года по версии РФС.

С 2015 по 2016 год Слуцкий также являлся главным тренером сборной России, которую вывел на чемпионат Европы 2016 года.