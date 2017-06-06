Пекин, 6 июня, 2017, 10:33 — ИА Регнум. Помощник министра иностранных дел КНР Ли Хуэйлай рассказал журналистам подробности грядущего рабочего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан. Китайский лидер посетит Астану с 7 по 10 июня.

antilong Си Цзиньпин

Си Цзиньпин примет участие в 17-м заседании глав государств Шанхайской организации сотрудничества, а также посетит церемонию открытия Всемирной выставки в Астане. По словам китайского дипломата, глава КНР намерен обсудить перспективы участия Казахстана в экономическом проекте «Один пояс, один путь», а также обсудить ряд ключевых региональных вопросов со своим коллегой Нурсултаном Назарбаевым, пишет «Чжунго цзюньван».

«Казахстан является стратегическим партнером и добрым соседом Китая. Участие Казахстана в экономической инициативе «Один пояс, один путь» позволит вывести отношения между странами на принципиально новый уровень», — сообщил журналистам Ли Хуэйлай.

Дипломат отметил, что по итогам встречи Си и Назарбаева ожидается подписание целого ряда соглашений в области экономики и торговли, финансов и охраны окружающей среды.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 8 июня в Астане начнет свою работу саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как ожидается, в ходе форума будет официально оформлено членство Индии в организации.